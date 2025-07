Kinh tế

OCOP Nghệ An phát triển bền vững gắn với chuỗi giá trị và sản xuất sạch

Báo Nghệ An phỏng vấn ông Lê Văn Lương - Chi Cục trưởng Chi cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển Nông thôn Nghệ An về những kết quả và định hướng phát triển sản phẩm nông thôn tiêu biểu Nghệ An.