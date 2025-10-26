Olympia 2025: Hàng nghìn học sinh Khánh Hòa đội mưa cổ vũ Bất chấp mưa lớn kéo dài, hàng nghìn học sinh và người dân đã tập trung tại Quảng trường 2 Tháng 4, Nha Trang để tiếp lửa cho thí sinh Đoàn Thanh Tùng tại Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025.

Sáng 26/10, không khí tại Quảng trường 2 Tháng 4, TP. Nha Trang, trở nên vô cùng sôi động khi hàng nghìn học sinh, người dân và du khách tập trung, bất chấp cơn mưa lớn, để cổ vũ cho thí sinh Đoàn Thanh Tùng trong trận Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 2025.

Điểm cầu Khánh Hòa: Hàng ngàn học sinh đội mưa cổ vũ Chung kết Olympia 2025 - Ảnh 1.

Sức nóng từ "chảo lửa" Quảng trường 2 Tháng 4

Ngay từ sáng sớm, đông đảo học sinh từ các trường THPT trong tỉnh đã có mặt tại quảng trường. Dù thời tiết không thuận lợi, tất cả đều trang bị áo mưa, mang theo cờ, băng rôn và khẩu hiệu để sẵn sàng "cháy" hết mình vì đại diện của tỉnh nhà.

Điểm cầu Khánh Hòa: Hàng ngàn học sinh đội mưa cổ vũ Chung kết Olympia 2025 - Ảnh 2.

Những màn cổ động sôi nổi và các tiết mục văn nghệ được chuẩn bị kỹ lưỡng đã làm nóng bầu không khí, biến quảng trường thành một lễ hội tri thức đầy cảm xúc. Tinh thần rực lửa của tuổi trẻ Khánh Hòa được kỳ vọng sẽ tiếp thêm sức mạnh và sự tự tin cho Đoàn Thanh Tùng, học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, trước giờ thi đấu quyết định.

Điểm cầu Khánh Hòa: Hàng ngàn học sinh đội mưa cổ vũ Chung kết Olympia 2025 - Ảnh 3.

Kết nối 4 điểm cầu cho trận chung kết

Trận Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 2025 được truyền hình trực tiếp vào lúc 8h30 sáng nay (26/10), kết nối 4 điểm cầu trên cả nước bao gồm Huế, Đồng Tháp, Khánh Hòa và Hà Nội.

Điểm cầu Khánh Hòa: Hàng ngàn học sinh đội mưa cổ vũ Chung kết Olympia 2025 - Ảnh 4.

Với sự chuẩn bị chu đáo và tinh thần cổ vũ nhiệt thành, điểm cầu Khánh Hòa đã sẵn sàng mang đến một không khí bùng nổ, thể hiện trọn vẹn niềm tự hào và lan tỏa tinh thần Olympia đến với khán giả cả nước.