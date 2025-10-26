Olympia 2025: Màn dù lượn dẫn chương trình gây sốt ở Khánh Hòa Điểm cầu Khánh Hòa tại Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025 gây ấn tượng mạnh với hình ảnh MC Công Tố bay dù lượn và phóng sự công phu về thí sinh.

Điểm cầu truyền hình tại Khánh Hòa đã mang đến những hình ảnh mãn nhãn và đầy ấn tượng cho khán giả theo dõi Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25, cổ vũ cho thí sinh Đoàn Thanh Tùng từ trường THPT chuyên Lê Quý Đôn.

Điểm nhấn đặc biệt của chương trình là màn dẫn dắt của MC Công Tố khi anh vừa bay dù lượn trên biển, vừa kết nối với trường quay. Đây được xem là một trong những khoảnh khắc sáng tạo và táo bạo nhất trong lịch sử các điểm cầu Olympia.

Trải nghiệm dẫn chương trình độc đáo từ trên không

Để có được những thước phim ấn tượng, MC Công Tố đã phải thực hiện bay dù lượn 3 lần trong vòng 2 ngày, vượt qua nỗi sợ độ cao. Màn ghi hình đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng và phối hợp nhịp nhàng giữa đội dù lượn trên không và mô tô nước di chuyển phía dưới, tạo nên một khung cảnh hùng vĩ và sống động.

MC Công Tố lần đầu trải nghiệm vừa bay dù lượn vừa dẫn chương trình.

Những hình ảnh này không chỉ phô diễn vẻ đẹp của biển Nha Trang, Khánh Hòa mà còn truyền tải thành công tinh thần trẻ trung, năng động và khát vọng chinh phục đỉnh cao, hoàn toàn phù hợp với tinh thần của cuộc thi.

Phóng sự công phu về chàng trai phố biển

Bên cạnh đó, phóng sự giới thiệu về thí sinh Đoàn Thanh Tùng cũng được ê-kíp đầu tư thực hiện một cách sáng tạo. Trong video, Thanh Tùng xuất hiện với các hoạt động gắn liền với vùng đất quê hương như lặn biển, lướt mô tô nước và bay dù lượn.

Hình ảnh 'gây sốt' từ điểm cầu Khánh Hòa tại Chung kết Olympia 2025 - Ảnh 4.

Qua phóng sự, Thanh Tùng chia sẻ góc nhìn sâu sắc về tri thức: "Như người thợ lặn khám phá những điều kì diệu giữa lòng đại dương bao la. Mỗi người cũng tự chọn cho mình một lối đi riêng để khám phá đại dương tri thức, nơi càng dấn sâu, chúng ta lại càng biết thêm bao điều kỳ diệu".

Chàng trai đến từ vùng biển Khánh Hòa cũng ví tri thức như những viên gạch của lịch sử, cần sự bền bỉ vun đắp để tạo nên giá trị vững bền, và hình ảnh những cánh quạt điện gió vươn cao như ước mơ của tuổi trẻ quê hương.

Dấu ấn kỷ niệm 25 năm Olympia

Điểm cầu Khánh Hòa còn tạo nên một hình ảnh biểu tượng khi các học sinh và tình nguyện viên cùng nhau xếp thành tạo hình đặc biệt, kỷ niệm chặng đường 25 năm của chương trình Đường lên đỉnh Olympia. Đây là một lời tri ân ý nghĩa đến hành trình lan tỏa tri thức của cuộc thi trong suốt một phần tư thế kỷ.

Tạo hình kỷ niệm 25 năm Đường lên đỉnh Olympia.

Với sự đầu tư công phu và những ý tưởng sáng tạo, điểm cầu Khánh Hòa đã góp phần không nhỏ vào thành công của chương trình Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả cả nước.