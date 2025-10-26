Olympia 25: Trần Bùi Bảo Khánh giành ngôi vô địch kịch tính Học sinh Trần Bùi Bảo Khánh từ THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam đã trở thành quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 với 215 điểm sau màn rượt đuổi ngoạn mục.

Trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25, diễn ra vào sáng 26/10, đã khép lại với chiến thắng thuộc về thí sinh Trần Bùi Bảo Khánh đến từ trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam. Với bản lĩnh vững vàng và chiến thuật hợp lý, Bảo Khánh đã xuất sắc giành được vòng nguyệt quế danh giá với tổng điểm 215, sau một cuộc đua trí tuệ đầy kịch tính và những màn rượt đuổi điểm số nghẹt thở.

Cuộc thi là màn tranh tài của bốn nhà leo núi xuất sắc nhất năm: Lê Quang Duy Khoa (THPT Chuyên Quốc học - Huế), Nguyễn Nhựt Lam (THPT Cái Bè, Đồng Tháp), Đoàn Thanh Tùng (THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Khánh Hòa) và Trần Bùi Bảo Khánh (THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam).

Trần Bùi Bảo Khánh (THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) ăn mừng chiến thắng tại trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25.

Cuộc đua ngang sức ở chặng Khởi động

Ngay từ phần thi đầu tiên, cả bốn thí sinh đã cho thấy sự ngang tài ngang sức khi bám đuổi điểm số sát sao. Trần Bùi Bảo Khánh tạm thời vươn lên dẫn đầu với 65 điểm sau hai phần Khởi động cá nhân và chung. Theo sau là Lê Quang Duy Khoa với 60 điểm, Nguyễn Nhựt Lam đạt 35 điểm và Đoàn Thanh Tùng có 30 điểm. Màn khởi đầu cân bằng đã báo hiệu một trận chung kết đầy cạnh tranh.

Bước ngoặt từ Chướng ngại vật của Đoàn Thanh Tùng

Vòng thi Vượt chướng ngại vật đã chứng kiến một bước ngoặt lớn. Dù có số điểm thấp nhất sau vòng Khởi động, Đoàn Thanh Tùng đã có một quyết định táo bạo khi bấm chuông trả lời từ khóa “Hồn Trương Ba da hàng thịt” chỉ sau một hàng ngang gợi ý được lật mở. Quyết định chính xác này đã giúp nam sinh từ Khánh Hòa giành thêm 60 điểm, vươn lên dẫn đầu đoàn leo núi với 100 điểm, tạo ra bất ngờ lớn và thay đổi hoàn toàn cục diện cuộc thi.

Các thí sinh tập trung cao độ trong các phần thi trí tuệ.

Màn rượt đuổi điểm số trong phần thi Tăng tốc

Phần thi Tăng tốc diễn ra với tốc độ cao và sự chính xác gần như tuyệt đối từ các thí sinh. Bảo Khánh thể hiện sự nhanh nhạy vượt trội khi liên tục đưa ra câu trả lời nhanh nhất, có thời điểm giành lại vị trí dẫn đầu. Tuy nhiên, Thanh Tùng cũng chứng tỏ sự bền bỉ khi bám đuổi quyết liệt. Kết thúc vòng thi, Thanh Tùng một lần nữa vươn lên dẫn trước với 210 điểm, tạo khoảng cách an toàn với Bảo Khánh (185 điểm), Duy Khoa (150 điểm) và Nhựt Lam (135 điểm), đẩy kịch tính lên cao trước vòng thi quyết định.

Bản lĩnh quyết định ở vòng Về đích

Bước vào vòng Về đích với lợi thế dẫn đầu, Thanh Tùng chọn chiến thuật an toàn với gói 3 câu 20 điểm nhưng không thành công, giữ nguyên số điểm 210. Đây chính là cơ hội để các thí sinh còn lại bứt phá. Tận dụng thời cơ, Bảo Khánh đã có một phần thi Về đích hoàn hảo. Với sự bình tĩnh và lựa chọn gói câu hỏi thông minh (20-30-20 điểm), nam sinh Hà Nội đã trả lời chính xác cả ba câu, thực hiện một cú lội ngược dòng ngoạn mục để vươn lên dẫn đầu và giành chiến thắng chung cuộc với 215 điểm.

Khoảnh khắc đăng quang của nhà vô địch Trần Bùi Bảo Khánh.

Trong khi đó, Lê Quang Duy Khoa và Nguyễn Nhựt Lam cũng đã có những nỗ lực đáng ghi nhận trong phần thi của mình, thể hiện tinh thần thi đấu quyết tâm đến những giây cuối cùng. Trận chung kết năm nay một lần nữa được khuấy động bởi không khí cuồng nhiệt từ các điểm cầu, nơi hàng nghìn học sinh, thầy cô đã cổ vũ hết mình cho các nhà leo núi, góp phần tạo nên một mùa Olympia thành công.