Olympia năm 26: Anh Tú giành vòng nguyệt quế kịch tính

Cuộc thi tuần đầu tiên của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 đã chứng kiến một màn tranh tài kịch tính, kết thúc với chiến thắng thuộc về thí sinh Nguyễn Anh Tú đến từ trường THPT Bắc Ninh với tổng điểm 285. Màn rượt đuổi điểm số gay cấn đã mở đầu một mùa giải mới đầy hứa hẹn.

Bốn thí sinh trong cuộc thi tuần đầu tiên của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26.

Khởi đầu cân bằng và gay cấn

Cuộc thi tuần 1, tháng 1, quý 1 có sự tham gia của bốn thí sinh: Nguyễn Quang Hưng (THPT Khương Đình - Hà Nội), Nguyễn Anh Tú (THPT Bắc Ninh), Hoàng Duy Anh (THPT Cẩm Phả - Quảng Ninh) và Ngô Tiến Việt (THPT Quảng Xương 1 - Thanh Hóa).

Ngay từ phần thi Khởi động, cả bốn thí sinh đã thể hiện kiến thức và bản lĩnh ngang tài ngang sức. Sau các lượt câu hỏi, điểm số được phân bổ khá đều, với Tiến Việt tạm dẫn đầu với 40 điểm, theo sau là Anh Tú và Duy Anh cùng 30 điểm, và Quang Hưng có 20 điểm. Lợi thế chỉ thay đổiเล็กน้อย sau phần Khởi động chung, khi Anh Tú vươn lên dẫn trước với 45 điểm.

Các thí sinh thể hiện sự tự tin ngay từ những phần thi đầu tiên.

Bước ngoặt từ Vượt chướng ngại vật

Kịch tính của cuộc thi được đẩy lên cao trong phần thi Vượt chướng ngại vật với từ khóa gồm 17 chữ cái. Ngay sau khi hàng ngang đầu tiên được lật mở, Nguyễn Anh Tú đã nhanh chóng nhấn chuông và đưa ra đáp án chính xác là "Phù Đổng Thiên Vương".

Pha giải mã từ khóa xuất sắc này đã giúp Anh Tú tạo ra một bước đột phá lớn, vươn lên dẫn đầu với 115 điểm, tạo khoảng cách an toàn với các thí sinh còn lại.

Tăng tốc và củng cố vị thế

Với sự thay đổi về thời gian trả lời trong phần thi Tăng tốc, Anh Tú tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng. Anh đã trả lời chính xác cả bốn câu hỏi và ghi trọn vẹn 160 điểm. Sau phần thi này, Anh Tú củng cố vững chắc vị trí dẫn đầu với 275 điểm, bỏ xa các đối thủ: Quang Hưng (130 điểm), Tiến Việt (120 điểm) và Duy Anh (75 điểm).

Nguyễn Anh Tú thể hiện sự xuất sắc trong phần thi Tăng tốc.

Màn Về đích kịch tính đến phút cuối

Phần thi Về đích chứng kiến cuộc rượt đuổi điểm số nghẹt thở. Anh Tú không thành công với gói câu hỏi của mình, tạo cơ hội cho các thí sinh khác bứt phá. Đặc biệt, Ngô Tiến Việt đã tận dụng tốt cơ hội, giành điểm từ câu hỏi của các bạn chơi và sử dụng Ngôi sao hy vọng thành công, san bằng cách biệt và có lúc đạt 255 điểm.

Tuy nhiên, ở câu hỏi cuối cùng trong phần thi của Duy Anh, Anh Tú đã giành được quyền trả lời và đưa ra đáp án chính xác. Pha ghi điểm quyết định này đã giúp Anh Tú nâng tổng điểm lên 285, qua đó chính thức giành vòng nguyệt quế đầu tiên của Olympia năm thứ 26.

Nguyễn Anh Tú (thứ hai từ trái sang) giành vòng nguyệt quế trong cuộc thi tuần đầu tiên.

Kết quả chung cuộc

Nguyễn Anh Tú: 285 điểm

285 điểm Ngô Tiến Việt: 255 điểm

255 điểm Nguyễn Quang Hưng: 155 điểm

155 điểm Hoàng Duy Anh: 0 điểm

Cuộc thi tuần đầu tiên đã khép lại với một khởi đầu đầy ấn tượng, hứa hẹn một mùa giải Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 nhiều hấp dẫn và kịch tính.