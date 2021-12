Ôm 2,5 tỷ buôn heroin, tử tù ước được ăn tô thịt chó trước khi thi hành án

Thương vụ buôn ma túy bạc tỷ của “cặp bài trùng”

Ngày diễn ra phiên tòa xét xử hai bị cáo Trần Văn Minh (SN 1971) và Hoàng Văn Thể (SN 1984), cùng trú huyện Yên Thế (tỉnh Bắc Giang) về tội Mua bán trái phép chất ma túy, một nhóm người thân của hai bị cáo cùng đi xe khách từ Bắc Giang vào Nghệ An. Vừa khi nhìn thấy hai bị cáo bị áp tải tới tòa, nhóm người thân đã bật khóc.Do dịch bệnh COVID-19 nên từ ngày bị bắt, đây là lần hiếm hoi họ được gặp người chồng, người cha của mình.

Bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Trần Vũ

Trước bục khai báo, hai bị cáo thành khẩn thừa nhận hành vi phạm tội. Minh khai khoảng năm 2019, tình cờ được một người giới thiệu về mối bán ma túy ở Quế Phong (Nghệ An). Do đó, giữa năm 2020, Minh và Thể bàn bạc với nhau về việc vào Nghệ An buôn ma túy về bán. Cả hai thống nhất, Thể sẽ bỏ tiền, còn Minh có nhiệm vụ đi mua ma túy và chịu trách nhiệm tìm mối tiêu thụ.

Sau đó, Minh liên lạc với đối tượng bán ma túy và bắt xe khách vào Nghệ An, đến ngã ba Châu Thôn, huyện Quế Phong giao tiền cho người tên “Lùn” và nhận lại 19 bánh heroin. Tối cùng ngày, Minh ôm theo ba lô chứa đầy ma túy để lên xe khách ra Bắc Giang thì bị công an Nghệ An phát hiện, bắt quả tang cùng tang vật hơn 6,6 kg ma túy.