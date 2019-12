Ôm nợ vì sập bẫy cán bộ Sở Nội vụ 'rởm'

Lê Quang Hòa (39 tuổi), nguyên quán ở xã Bồng Khê, huyện Con Cuông. Nhiều năm trở lại đây, Hòa về sinh sống và tạm trú ở khối Yên Giang, phường Vinh Tân, TP. Vinh.



Dù không có việc làm ổn định nhưng từ năm 2016, Hòa nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn nói dối bản thân mình là cán bộ Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An hoặc cán bộ Công an TP.Vinh. Hòa “nổ” có mối quan hệ với nhiều người, có chức vụ và quyền hạn trong tỉnh nên có thể “chạy” xin việc làm vào các cơ quan nhà nước trong tỉnh Nghệ An.

Bị cáo Lê Quang Hòa. Ảnh: Trần Vũ

Hòa còn nhận “chạy” luân chuyển công tác từ các tỉnh, thành khác về Nghệ An, nếu muốn xin được việc thì phải nộp tiền cho Hòa. Với thủ đoạn trên, Lê Quang Hòa đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 11 người ở Nghệ An, Hà Tĩnh với tổng số tiền gần 3 tỷ đồng.

Trong đó, đầu năm 2017, Hòa lừa xin việc cho con gái bà Nguyễn Thị Minh H. (trú thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) vào làm kế toán tại Ban Dự án kinh tế Nghệ An, thuộc Sở KH&ĐT tỉnh Nghệ An. Hòa đã lấy của bà H. 500 triệu đồng để tiêu xài cá nhân, nhưng khi sự việc bị vỡ lở thì đối tượng này chỉ trả cho bà H. 270 triệu đồng.

Hòa còn lừa đảo ngay cả người đồng môn của mình. Tháng 7/2017, khi nghe Hòa giới thiệu hiện đang công tác tại Phòng Tổ chức cán bộ - Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An, anh N.K.T (bạn học cũ của Hòa) nhờ Hòa xin thuyên chuyển công tác cho chị dâu của mình là giáo viên ở tỉnh Đồng Tháp về làm giáo viên tại huyện Nghi Lộc với mức giá 300 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền Hòa không xin việc như cam kết mà dùng tiền tiêu xài cá nhân.

Tại phiên tòa sơ thẩm xét xử Lê Quang Hòa về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, bị cáo thể hiện ăn năn hối cải nhưng cho rằng tiền chiếm đoạt được đã chi tiêu ăn chơi sạch rồi, không có khả năng trả lại cho bị hại. Nhiều bị hại cho biết gia đình lâm vào cảnh khốn khổ vì vay tiền đưa cho Hòa. Tòa sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Hòa 17 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tòa cũng buộc bị cáo phải hoàn trả lại số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại.

Sau đó, bà Nguyễn Thị Minh H. là 1 trong số 11 bị hại đã làm đơn kháng cáo đề nghị tăng hình phạt đối với bị cáo, đồng thời đề nghị tòa làm rõ việc trong thời gian ngắn bị cáo đã sử dụng hết số tiền lớn đã chiếm đoạt được của các bị hại vào mục đích gì. Bị hại này còn cung cấp thông tin, gia đình bị cáo vừa bán ngôi nhà ở TP Vinh với số tiền lớn nhưng không chịu khắc phục hậu quả cho bị hại.

Tại phiên tòa, Hòa cho biết ngôi nhà đất ở TP Vinh mà bị hại nhắc đến chỉ là nhà bị cáo thuê, nên không có chuyện đã bán được với số tiền lớn. Bị cáo hứa sẽ sớm hoàn trả số tiền đã chiếm đoạt đối với bà H.

Tòa phúc thẩm nhận định, bản án sơ thẩm đối với Lê Quang Hòa là đúng người, đúng tội. Những yêu cầu kháng cáo của bị hại trong vụ án này là không đủ căn cứ. Do vậy, tòa không chấp nhận đơn kháng cáo của bị hại, y án 17 năm tù đối với Lê Quang Hòa về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.