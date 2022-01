Omicron là sự kết thúc 'hợp lý' cho đại dịch ở châu Âu?

Hình ảnh từ kính hiển vi do Viện nghiên cứu bệnh truyền nhiễm và dị ứng quốc gia Mỹ cung cấp cho thấy virus SARS-CoV-2 trong mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân mắc COVID-19 ở Mỹ. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN Phóng viên TTXVN tại Brussels dẫn lời ông Hans Kluge nhận định việc khu vực châu Âu sắp kết thúc đại dịch là chính đáng, đồng thời kêu gọi sự thận trọng vì tính linh hoạt của loại virus này. Ông ước tính: “Một khi làn sóng Omicron giảm xuống, trong vài tuần và vài tháng sẽ có khả năng miễn dịch tổng thể, do tiêm vaccine hoặc do miễn dịch vì mọi người mắc bệnh, cũng vì dịch bệnh giảm theo mùa”. Tuy nhiên, quan chức WHO cho hay "chúng ta không ở trong giai đoạn đặc hữu để có thể dự đoán điều gì sẽ xảy ra vì virus này đã nhiều lần khiến chúng ta ngạc nhiên".



Theo số liệu của WHO, trong khu vực bao gồm 53 quốc gia, trong đó một số nằm ở Trung Á (theo phân chia khu vực của WHO), biến thể Omicron chiếm 15% số ca mắc COVID-19 mới tính đến ngày 18/1, cao hơn một nửa so với tuần trước đó. Tại Liên minh châu Âu (EU) và Khu vực kinh tế châu Âu (EEA), biến thể này xuất hiện vào cuối tháng 11/2021, dễ lây lan hơn so với biến thể Delta và hiện đang chiếm đa số ca mắc COVID-19.