OMO - Mô hình giáo dục được đánh giá cao trên thế giới đã có mặt ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Năm 2022, Báo Nghệ An cùng Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Giáo dục & Đào tạo và Công ty cổ phần Thể thao Sông Lam Nghệ An vinh dự được trao trọng trách đồng tổ chức, tạo sân chơi lý thú, ý nghĩa cho trẻ thơ: Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 24. Ý thức được nhiệm vụ được giao, các thành viên Ban Tổ chức giải đã luôn nỗ lực hết sức mình để Giải trở thành sân chơi bổ ích của các em thiếu niên - nhi đồng, tiếp tục góp phần thúc đẩy phong trào xã hội hóa thể thao tỉnh nhà, sự phát triển của bóng đá Nghệ An và cả nước.