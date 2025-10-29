Thứ Tư, 29/10/2025
Tiếng Việt
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:

Onana hồi sinh tại Trabzonspor, được CĐV gọi là 'The Wall'

CTVX29/10/2025 13:25

Onana đang hồi sinh tại Trabzonspor: 6 trận, 6 bàn thua, 2 clean sheet. Trận thắng 2-0 trước Eyupsor với 30/35 đường chuyền khiến CĐV tôn vinh anh bằng biệt danh 'The Wall'.

Không cần đợi đến tiếng còi mãn cuộc, khoảnh khắc mạng xã hội của Trabzonspor đăng dòng chữ “The Wall” dưới bức ảnh Andre Onana đã nói hết: thủ môn người Cameroon đang trở lại. Trong chiến thắng 2-0 trước Eyupsor, Onana vừa bảo toàn tỷ số bằng hàng loạt pha cứu thua, vừa điều phối bóng với 30/35 đường chuyền chính xác. Sau trận, Trabzonspor vươn lên vị trí thứ hai sau Galatasaray, còn Onana nhận sự tôn vinh từ khán đài.

Onana cho thấy những dấu hiệu tích cực trong màu áo Trabzonspor.
Onana cho thấy những dấu hiệu tích cực trong màu áo Trabzonspor.

Trận thắng 2-0 trước Eyupsor: Onana khóa chặt khung gỗ

Gia nhập Trabzonspor theo dạng cho mượn từ Manchester United, Onana đang tích lũy lại niềm tin bằng màn trình diễn được xem là hay nhất kể từ khi đến Thổ Nhĩ Kỳ. Trước Eyupsor, anh liên tiếp từ chối những cơ hội nguy hiểm, duy trì sự tập trung để giữ sạch lưới và bảo toàn thế trận. Đây là một trận đấu mang tính khẳng định: khả năng phản xạ và phán đoán của Onana vẫn ở đó, và khi sự tự tin quay lại, khung thành bỗng trở nên nhỏ hơn với đối thủ.

Dấu ấn chơi chân: 30/35 đường chuyền và sự tự tin trở lại

Con số 30/35 đường chuyền thành công cho thấy một Onana khác xa hình ảnh thiếu tự tin từng thấy tại Old Trafford. Các pha chuyền bóng chắc chắn, đúng nhịp giúp Trabzonspor giữ thế chủ động trong những thời điểm nhạy cảm. Khi thủ môn kiểm soát tốt trái bóng bằng chân, đội bóng của anh có thêm nhịp thở để tổ chức lại hệ thống phòng ngự lẫn triển khai lên phía trên.

Form đi lên qua số liệu

Tại Super Lig, Onana đã ra sân 6 trận, để thủng lưới 6 bàn và có 2 trận giữ sạch lưới. Đó là chuỗi thông số cân bằng giữa sự an toàn và hiệu quả, đặc biệt nếu đặt trong bối cảnh anh đang tái tạo lại phong độ ở môi trường mới. Chiến thắng 2-0 trước Eyupsor là mảnh ghép quan trọng, góp phần đưa Trabzonspor tạm thời xếp thứ hai, ngay sau Galatasaray.

Chỉ sốGiá trị
Trận đã chơi tại Super Lig6
Bàn thua6
Clean sheet2
Kết quả gần nhấtThắng Eyupsor 2-0
Chuyền bóng trận gần nhất30/35
Thứ hạng của Trabzonspor sau trậnThứ hai (sau Galatasaray)

Phản ứng: “The Wall” từ khán đài đến trang chủ CLB

Ngay sau trận, trang mạng xã hội chính thức của Trabzonspor đăng hình Onana kèm dòng chữ “The Wall” – “Bức tường”. Từ khán đài đến mạng xã hội, sự hưởng ứng đến tức thì. Một CĐV viết: “Rời Manchester United là quyết định đúng đắn, anh ấy đã tìm lại chính mình.” Người khác bình luận: “Ở MU anh không thể xây nổi một viên gạch, còn tại Thổ Nhĩ Kỳ anh trở thành cả bức tường.”

Tác động và tương lai: dấu hỏi ở Old Trafford

Tương lai của Onana tại Old Trafford vẫn bỏ ngỏ, đặc biệt sau khi thủ môn Senne Lammens cập bến. Nếu duy trì phong độ hiện tại, khả năng Trabzonspor cân nhắc mua đứt là có cơ sở. Tuy nhiên, các ràng buộc không nhỏ: hợp đồng giữa Onana và Manchester United còn đến năm 2027, cùng mức lương 100.000 bảng/tuần. Bởi vậy, giai đoạn tới sẽ là phép thử thực sự cho cả phong độ lẫn quyết tâm của tất cả các bên.

Kết luận: bức tường đang dựng lại

Biệt danh “The Wall” không phải là lời tâng bốc ngắn hạn, mà là chỉ dấu cho một thủ môn đang từng bước dựng lại sự vững chãi. 6 trận, 6 bàn thua, 2 lần giữ sạch lưới và một màn trình diễn trọn vẹn trước Eyupsor là nền tảng để Onana tiếp tục leo dốc. Phần còn lại phụ thuộc vào việc anh giữ nhịp ổn định đến đâu – và Trabzonspor có biến những đêm thăng hoa ấy thành cam kết lâu dài hay không.

Bài liên quan

Đọc tiếp

Onana sắp được MU “tiếp đạn”

Onana sắp được MU “tiếp đạn”

Giải U19 Quốc gia năm 2024: Chứng kiến kỷ lục chưa từng có; Messi đạt cột mốc mới ở MLS

Giải U19 Quốc gia năm 2024: Chứng kiến kỷ lục chưa từng có; Messi đạt cột mốc mới ở MLS

Đọc tiếp

Onana sắp được MU “tiếp đạn”

Onana sắp được MU “tiếp đạn”

Giải U19 Quốc gia năm 2024: Chứng kiến kỷ lục chưa từng có; Messi đạt cột mốc mới ở MLS

Giải U19 Quốc gia năm 2024: Chứng kiến kỷ lục chưa từng có; Messi đạt cột mốc mới ở MLS

Xem thêm Quốc tế

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Quốc tế
      Onana hồi sinh tại Trabzonspor, được CĐV gọi là 'The Wall'

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO