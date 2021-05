Óng ả tơ tằm Tân Kỳ

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nên năm nay giá kén hiện tại giao động từ 80 đến 90 ngàn đồng/kg, giảm hơn những năm trước từ 20 đến 30 ngàn đồng/kg. Theo ông Võ Duy Hiển - Chủ tịch UBND xã Nghĩa Đồng thì nghề trồng dâu nuôi tằm mặc dù luôn bận bịu nhưng cho thu nhập cao hơn so với sản xuất các loại cây trồng khác. Khó khăn nhất là do lực lượng lao động làm nghề này chủ yếu là người già nên khó mở rộng diện tích và quy mô. Ảnh: Quang An