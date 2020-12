Ông bố trẻ mất mạng sống vì làm 'kẻ vận chuyển' cho người lạ

Dềnh Bá Lỉa (34 tuổi), trú xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn hầu tòa vì tội vận chuyển gần 7 kg ma túy. Với số ma túy đặc biệt lớn, nhiều người dự tòa đã phần nào đoán được mức án mà Lỉa sắp phải nhận. Nhìn hình ảnh Lỉa ngồi co ro, gương mặt sợ sệt, không dám ngoái đầu nhìn người thân chẳng ai nghĩ Lỉa lại dám liều mình vận chuyển cả bao tải ma túy để lấy 500 USD tiền công.Như đa số thanh niên sống ở miền núi, hết lớp 3 thì Lỉa nghỉ học. Bố mẹ Lỉa dù biết con bỏ học sớm sẽ khổ, tương lai mịt mù nhưng vì nhà đông con nên họ đành để đứa con thứ 7 nghỉ học.

Quanh quẩn trong bản làng nên Lỉa lập gia đình sớm. Việc vợ chồng Lỉa sinh một lèo 4 đứa con càng khiến kinh tế gia đình vốn khó khăn càng chật vật hơn. Để nuôi đoàn con lít nhít, Lỉa chịu khó làm thêm nương rẫy.

Chiều ngày 30/7/2020, Dềnh Bá Lỉa kết thúc buổi đi rẫy khi mặt trời đã gần xuống núi. Lúc đi đến khu vực biên giới Việt Nam - Lào thuộc xã Nậm Cắn thì Lỉa gặp 2 người đàn ông lạ. Hai người này bắt chuyện với Lỉa, giới thiệu là người Lào. Sau đó, hai người này đặt vấn đề thuê Lỉa vận chuyển 7 gói ma túy đến đường liên xã thuộc bản Noọng Dẻ, xã Nậm Cắn sẽ nhận được 500 USD tiền công. Nghe đến khoản tiền lớn chỉ với đoạn đường ngắn di chuyển trong xã, Lỉa đã không thể khước từ.

Ngay sau đó, Lỉa được 2 người Lào đưa cho 1 bao tải màu xanh chứa 7 gói ma túy và 500 USD tiền công. Lỉa đưa cho 2 người Lào điện thoại của mình rồi vác ma túy về nhà giấu trong bếp. 20h ngày 31/7, người Lào gọi điện thoại cho Lỉa báo tin người nhận ma túy đã đến và yêu cầu đưa ma túy xuống cho họ.

Được người Lào gửi số điện thoại của khách mua, Lỉa liền liên hệ nhưng bên kia không bắt máy.

Chờ đợi một lát, Lỉa vào nhà bếp ôm bao tải chứa ma túy lên phía trước xe máy, đi giao cho khách. Hơn 1 tiếng đồng hồ sau, khi Lỉa đang chở theo ma túy di chuyển trên đường thuộc bản Noọng Dẻ, xã Nậm Cắn thì bị Công an huyện Đô Lương phối hợp với Phòng cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy công an Nghệ An, Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn kiểm tra, phát hiện bắt giữ Trước tòa, bị cáo Lỉa không chối tội mà thừa nhận việc vận chuyển ma túy. Lỉa khai vì số tiền 500 USD nên đã đồng ý vận chuyển ma túy cho 2 người Lào.