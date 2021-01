'Ông hoàng nhạc sến' Ngọc Sơn ra mắt MV 'Nghệ An trong trái tim tôi'

Ca khúc thể hiện tình cảm đặc biệt của anh dành cho mảnh đất xứ Nghệ yêu dấu.Trong suốt sự nghiệp thành công với hơn 30 năm hoạt động của mình, Ngọc Sơn đã đi diễn nhiều nơi ở Việt Nam và trên toàn thế giới, ở đâu anh cũng dành nhiều tình cảm và nhận lại vô số yêu thương từ khán giả.

Ngọc Sơn tại sân bay Vinh. Ảnh NVCC Mỗi mảnh đất quê hương dấu yêu đều chiếm một góc trong trái tim và tâm hồn Ngọc Sơn. Trong đó, Nghệ An là nơi được “ông hoàng nhạc sến” dành riêng một thứ tình cảm lạ lùng, khó hiểu nhưng rất đỗi tha thiết, chân thành.



Ngọc Sơn đi diễn lần đầu ở Nghệ An từ thập niên 90. Anh nhận ra thiên nhiên non xanh nước biếc hùng vĩ của nơi này ẩn chứa một sức cuốn hút kỳ diệu. Ngọc Sơn ngỡ ngàng khi biết nhiều di tích, thắng cảnh ở Nghệ An hùng vĩ, đẹp tuyệt vời nhưng không có nhiều người biết đến.

Trước nay, khi nhắc tới Nghệ An, nhiều người nghĩ tới sự nghèo khó, lam lũ vất vả của người dân nơi đây. Nhưng khi đặt chân đến nơi này, không chỉ cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp mà người dân Nghệ An cũng khiến ca sỹ Ngọc Sơn cảm thấy ấm áp, cảm nhận trọn vẹn chữ Tình sâu nặng. Anh nhận thấy được nghị lực phi thường, niềm tự hào về một mảnh đất oanh liệt hào hùng và tinh thần không ngừng vươn lên của đất và người Nghệ An.

Ngọc Sơn với 1 cảnh quay ở Cổng Thành Vinh. Ảnh NVCC Bởi vậy, đã từ lâu, Ngọc Sơn luôn ấp ủ dành riêng một ca khúc cho Nghệ An. Đến nay anh mới có thể thực hiện được hoàn chỉnh mong muốn của mình.



Nam danh ca tâm sự, khi sáng tác những giai điệu, câu chữ của “Nghệ An trong trái tim tôi”, anh đã rơi nước mắt vì xúc động.

Vốn là một người giàu tình cảm, dễ xúc động, Ngọc Sơn khó kìm nén cảm xúc của mình với những con người, những địa danh khiến anh dành sự yêu mến, trân trọng chân thành nhất.

Ngọc Sơn với 1 cảnh quay ở quê Bác. Ảnh NVCC Cũng vì lẽ đó mà Ngọc Sơn đã thực hiện MV “Nghệ An trong trái tim tôi” bằng chính đồng tiền anh tích cóp bấy lâu. Đã có nhiều mạnh thường quân ngỏ ý muốn được tài trợ Ngọc Sơn thực hiện MV nhưng anh nhất quyết từ chối bởi đây là sản phẩm âm nhạc dành cho mảnh đất anh hết lòng yêu quý nên chỉ muốn làm bằng tiền của chính mình. Cát-xê đi diễn, ngoài đưa hết cho mẹ giữ và bỏ ra một khoản làm từ thiện thì Ngọc Sơn cũng để thực hiện những MV ý nghĩa, tràn đầy tình yêu thương như vậy. Ngọc Sơn chia sẻ: Trong dịp đến Nghệ An để quay MV "Nghệ An trong trái tim tôi", Ngọc Sơn bất ngờ trước phong cảnh thiên nhiên hữu tình, tuyệt đẹp cùng những danh thắng mang đậm giá trị lịch sử của nơi đây như: Làng Sen quê Bác, Núi Lam Thành, Sông Lam, Biển Cửa Lò, Đồi chè Thanh Chương, Thành cổ Vinh, Núi Quyết, khu du lịch sinh thái Diễn Lâm (Diễn Châu)… Không chỉ thế, Ngọc Sơn xúc động xen lẫn hạnh phúc khi đi đâu anh cũng nhận được tình cảm đặc biệt của bà con xứ Nghệ.

Một điều lạ lùng là khi Ngọc Sơn cùng ekip đến Nghệ An ghi hình thì trời đang có mưa nhỏ, khá âm u. Tuy nhiên, đến khi ekip lắp đặt xong mọi thiết bị để bắt tay vào quay MV thì trời quang mây tạnh, bắt đầu có nắng lên. Khán giả xem MV sẽ thấy được bầu trời Nghệ An đẹp đẽ nhường nào.