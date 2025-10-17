Thể thao Ông Kim Sang Sik khát khao cầu thủ nhập tịch; Man City có thể bị trừ điểm hoặc phạt tiền Tuyển Việt Nam và HLV Kim Sang Sik có lẽ sẽ phải cần các cầu thủ nhập tịch; Sau hơn 1 năm chờ đợi, bóng ma mang tên "115 cáo buộc tài chính" vẫn lơ lửng trên đầu Manchester City. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Vì sao ông Kim Sang Sik khát khao cầu thủ nhập tịch?

Tuyển Việt Nam và HLV Kim Sang Sik có lẽ sẽ phải cần các cầu thủ nhập tịch sau những gì vừa thể hiện ở 2 trận đấu gặp Nepal tại vòng loại Asian Cup 2027

Cần phải thẳng thắn thừa nhận rằng, bóng đá khu vực đã và đang thay đổi chóng mặt về chuyên môn sau hàng loạt cuộc chạy đua, gia tăng sức mạnh bằng các cầu thủ nhập tịch. Khi các đối thủ cạnh tranh trực tiếp liên tục gia tăng sức mạnh bằng những cầu thủ được đào tạo ở châu Âu, việc bóng đá Việt Nam chỉ trông chờ vào nguồn lực "cây nhà lá vườn" chẳng khác nào tự chấp nhận đi sau.

Sự bổ sung từ các cầu thủ nhập tịch là cần thiết.

Thực tế, sau 2 thất bại trước Indonesia (vòng loại World Cup 2026) và Malaysia (lượt đi vòng loại Asian Cup 2027) tuyển Việt Nam thừa hiểu rằng, chỉ có Xuân Son, Cao Quang Vinh hay Nguyễn Filip là không đủ để cạnh tranh một cách sòng phẳng hay trên cơ như trước đây.

Nhìn sâu vào nội tại đội tuyển, cơn khát cầu thủ nhập tịch còn đến từ một vấn đề nan giải hơn: động lực thi đấu. Phần lớn các trụ cột hiện tại thuộc "thế hệ vàng" đã có đủ đầy danh hiệu, kinh tế dẫn tới động lực thi đấu giảm sút đáng kể.

Chưa nói việc luôn được mặc định một vị trí chính thức do không có đối trọng đủ sức cạnh tranh càng khiến sức ỳ ở tuyển Việt Nam thêm lớn. Những gì vừa cho thấy trong các đợt tập trung gần hay trận đấu với Nepal là minh chứng rõ nhất.

Và khi lứa cầu thủ mới được đôn lên từ U23 Việt Nam vừa ít cơ hội thể hiện, năng lực chưa đủ gánh vác nhiệm vụ nên giải pháp chọn và sử dụng cầu thủ nhập tịch thêm gấp gáp.

Nhập tịch chắc chắn không phải là một giải pháp lâu dài và bền vững cho nền bóng đá. Gốc rễ vẫn nằm ở việc đào tạo trẻ và xây dựng một lộ trình phát triển khoa học, bài bản lâu dài.

Cú sốc với Real Madrid

Real Madrid đối mặt với cơn đau đầu lớn ở hàng thủ khi trung vệ trẻ Dean Huijsen dính chấn thương bắp chân và gần như chắc chắn vắng mặt trong trận El Clasico gặp Barcelona ngày 26/10 tới.

Cầu thủ 20 tuổi bị rách nhẹ cơ dép chân trái trong trận thắng Villarreal hôm 5/10.

Theo tờ AS, cầu thủ 20 tuổi bị rách nhẹ cơ dép chân trái trong trận thắng Villarreal hôm 5/10. Dù chơi trọn 90 phút, Huijsen sau đó được chẩn đoán cần ít nhất hai tuần để hồi phục. Anh rút khỏi đội tuyển Tây Ban Nha, trở lại Madrid để điều trị tích cực với cường độ cao - dành hàng giờ mỗi ngày trong phòng tập và vật lý trị liệu, xen kẽ vài ngày nghỉ ngắn tại Malaga để giải tỏa áp lực.

Tuy nhiên, tiến độ hồi phục của Huijsen chậm hơn dự kiến. Anh chắc chắn bỏ lỡ trận gặp Getafe cuối tuần này và khả năng kịp ra sân ở Camp Nou là rất thấp. Điều này khiến HLV Xabi Alonso rơi vào tình cảnh cực kỳ khó xử.

Man City nguy cơ bị trừ điểm

Sau hơn 1 năm chờ đợi, bóng ma mang tên "115 cáo buộc tài chính" vẫn lơ lửng trên đầu Manchester City.

Theo The Independent, phán quyết về 115 cáo buộc vi phạm tài chính của Manchester City có thể được công bố ngay trong tháng 10 hoặc tháng 11, đánh dấu bước ngoặt lịch sử của Premier League. Một số nguồn tin nội bộ tiết lộ, các nhân vật cấp cao trong ban tổ chức giải đã “chuẩn bị tinh thần” cho việc đưa ra quyết định trong kỳ tập trung đội tuyển quốc gia sắp tới.

Man City có thể bị trừ điểm hoặc phạt tiền.

Chuyên gia tài chính thể thao Dan Plumley nhận định: “Phán quyết đã gần như hoàn tất. Nếu bị kết luận vi phạm, Man City có thể bị trừ điểm hoặc phạt tiền - hai kịch bản thực tế nhất. Còn việc tước danh hiệu hay đánh rớt hạng chỉ xảy ra trong trường hợp cực đoan”. Ông cho rằng, Premier League sẽ tránh tạo tiền lệ nguy hiểm vì điều đó có thể kéo theo làn sóng kiện tụng dây chuyền từ nhiều CLB khác.

Indonesia sa thải HLV Patrick Kluivert

Thất bại trong việc giành vé đến VCK World Cup 2026 khi để thua Ả Rập Xê Út 2-3 và Iraq 0-1 khiến Liên đoàn Bóng đá Indonesia quyết định sa thải HLV Patrick Kluivert.

Thành tích của HLV Patrick Kluivert là không được như kỳ vọng.

Theo hợp đồng, chiến lược gia người Hà Lan sẽ gắn bó với đội tuyển xứ Van Đảo đến năm 2027 kèm điều khoản gia hạn 1 năm. Việc chấm dứt hợp đồng sớm khiến Liên đoàn Bóng đá nước này sẽ phải bỏ ra một khoản không nhỏ để đền bù.

Kể từ khi tiếp quản thay HLV Shin Tae Yong vào tháng 1 năm nay, thành tích của HLV Patrick Kluivert là không được như kỳ vọng khi thắng 3 hòa 1 và thua 4 lần sau 8 trận.