Ông Lê Tùng Vân lĩnh 5 năm tù

HĐXX cho rằng, ông Lê Tùng Vân, 90 tuổi, và các bị cáo không thừa nhận hành vi nhưng kết luận giám định, lời khai, đã thể hiện rõ hành vi phạm tội.

Tối 21/7, sau 2 ngày xét xử, TAND huyện Đức Hòa (Long An) tuyên phạt ông Lê Tùng Vân 5 năm tù về tội Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân theo khoản 2 Điều 331 Bộ luật Hình sự.

HĐXX xác định, hành vi của các bị cáo được thực hiện nhiều lần, vi phạm nghiêm trọng đến an ninh trật tự địa phương. Cáo trạng truy tố là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Các bị cáo có tổ chức, bàn bạc, thống nhất, phân công vai trò rõ ràng.

"Trong đó, bị cáo Lê Tùng Vân có vai trò chủ mưu, cần cách ly khỏi xã hội một thời gian để răn đe. Bị cáo ngoài 70 tuổi - là tình tiết giảm nhẹ; nhưng tình tiết tăng nặng là không thành khẩn khai báo, phạm tội hai lần trở lên", bản án nêu.

Với vai trò đồng phạm, bị cáo Lê Thanh Nhất Nguyên (30 tuổi), Lê Thanh Hoàn Nguyên (31 tuổi) và Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi) bị phạt mỗi người 4 năm tù. Bị cáo Lê Thanh Nhị Nguyên lĩnh 3 năm 6 tháng tù; bà Cao Thị Cúc nhận 3 năm tù.

Theo HĐXX, thủ tục tố tụng của các cơ quan đúng quy định pháp luật, không có dấu hiệu sai phạm. Các bị cáo khiếu nại nhưng không đưa ra chứng cứ chứng minh. Một số bị hại, người làm chứng vắng mặt nhưng không ảnh hưởng đến quá trình xét xử. Các bị cáo không thừa nhận hành vi, nhưng các kết luận giám định, lời khai đã thể hiện rõ hành vi phạm tội.

Theo đó, từ năm 2019 đến 2021, bị cáo Vân đã chỉ đạo Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên lập tài khoản YouTube 5 Chú Tiểu - Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ và Nhất Nguyên - Hoàn Nguyên Official. Các bị cáo đã quay phim, dàn dựng, đăng các video có nội dung ảnh hưởng không tốt đến dư luận, thông tin sai sự thật; xúc phạm danh dự uy tín tập thể, cá nhân, trực tiếp xâm phạm đến Công an huyện Đức Hòa, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An, thượng tọa Thích Nhật Từ. Kết luận giám định khẳng định các video không cắt ghép chỉnh sửa.

Trước đó, nói lời sau cùng, Lê Thanh Nhị Nguyên cho rằng mình bị oan, bản thân không làm gì trong 5 video cáo trạng quy kết. Bị cáo không làm tổn hại đến Công an huyện Đức Hòa, Giáo hội Phật giáo Việt Nam... Từ đó, Nhị Nguyên đề nghị HĐXX trả hồ sơ điều tra lại, đồng thời cho bị cáo tại ngoại để "lo cho những người đang sống ở thiền am".

Tương tự, các bị cáo khác đều cho là bị oan. Trong đó, Lê Thanh Trùng Dương nói không dàn dựng, không đăng 5 video đó lên mạng. Bà Cao Thị Cúc thì cho rằng không biết mạng Internet mà bị buộc tội là không đúng. Còn ông Lê Tùng Vân nói bản thân "không phạm bất cứ tội danh nào của luật pháp Việt Nam"./.