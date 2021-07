Ông Nguyễn Đức Trung tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Sáng 4/7, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức phiên họp thứ nhất để tiến hành bầu các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh. HĐND tỉnh đã tiến hành bầu các chức danh Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016 - 2021 tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021 - 2026, với tỷ lệ 100% đại biểu dự họp.

Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh: Phạm Bằng

HĐND tỉnh Nghệ An đã biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Đức Trung.

HĐND tỉnh khóa XVIII cũng đã tín nhiệm bầu các ông: Lê Hồng Vinh, Hoàng Nghĩa Hiếu, Lê Ngọc Hoa, Bùi Đình Long tiếp tục giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với 100% tỷ lệ đại biểu dự họp. HĐND tỉnh Nghệ An đã biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với các ông: Lê Hồng Vinh, Hoàng Nghĩa Hiếu, Lê Ngọc Hoa, Bùi Đình Long.

Cũng tại kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa XVIII đã bầu chức danh Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021- 2026 gồm 22 ông, bà. HĐND tỉnh Nghệ An đã biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức danh Ủy viên UBND tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021 - 2026 phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Thành Duy

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung nêu rõ 5 giải pháp cụ thể để thực hiện các mục tiêu trên. Đó là, bám sát định hướng phát triển của tỉnh theo tinh thần Nghị quyết số 26 và Thông báo số 55 của Bộ Chính trị, tập trung thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, trọng tâm là 18/21 nhiệm vụ trong Chương trình hành động của Tỉnh ủy, Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai Chương trình hành động của Tỉnh ủy với trọng tâm phát triển 3 vùng kinh tế trọng điểm và 3 mũi đột phá.

Tập trung chỉ đạo, lãnh đạo và điều hành thực hiện hoàn thành 21 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 của tỉnh; Thực hiện tốt và đảm bảo tiến độ trong công tác lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tập trung tháo gỡ nút thắt về kết cấu hạ tầng với phương châm sử dụng nguồn lực đầu tư có trọng tâm, trọng điểm và hiệu quả.

Các đại biểu HĐND tỉnh tham dự kỳ họp. Ảnh: Phạm Bằng

Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; đồng hành cùng doanh nghiệp, nhà đầu tư, thay đổi tư duy xử lý công việc chuyển từ "giải thích, giải trình" sang "giải pháp và giải quyết", gắn với đề cao trách nhiệm người đứng đầu các cấp, các ngành; xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh; đào tạo, phát triển và thu hút nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của tỉnh, nâng cao thu nhập và đời sống của người dân.

Tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh theo tinh thần: Kịp thời, quyết liệt, đồng bộ và dựa vào nhân dân, nhằm thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế. Phát triển văn hóa đồng bộ với phát triển kinh tế. Quan tâm công tác an sinh xã hội, nâng cao thu nhập và đời sống của người dân. Đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Ông Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, để thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp nêu trên, tập thể UBND tỉnh sẽ lãnh đạo các sở ngành, địa phương và đội ngũ cán bộ, công chức trong toàn bộ hệ thống chính quyền nêu cao ý thức trách nhiệm, giữ vững đạo đức công vụ; kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Luôn nỗ lực với quyết tâm cao, tinh thần đổi mới, năng động, sáng tạo và có trách nhiệm cao nhất để thực hiện có chất lượng, hiệu lực, hiệu quả các nhiệm vụ được giao, lấy sự hài lòng của người dân và các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh làm mục tiêu phấn đấu và có những đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh trong thời gian tới.