Ông Nguyễn Duy Ngọc làm Bí thư Thành ủy Hà Nội

Trần Thường 04/11/2025 12:41

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định làm Bí thư Thành ủy Hà Nội

Hôm nay, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Bộ Chính trị quyết định ông Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương thôi tham gia Ban Bí thư khóa XIII.

Đồng thời, ông Nguyễn Duy Ngọc được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.

Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao quyết định cho ông Nguyễn Duy Ngọc.

Trước đó, Bí thư Thành ủy Bùi Thị Minh Hoài đã được điều động, phân công, chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030.

nguyen duy ngoc.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm trao Quyết định của Bộ Chính trị điều động, phân công ông Nguyễn Duy Ngọc giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: TTXVN

Ông Nguyễn Duy Ngọc sinh năm 1964, quê quán tỉnh Hưng Yên, có trình độ chuyên môn thạc sĩ Luật.

Ông có thời gian dài công tác trong ngành Công an, từng giữ các chức vụ: Phó Giám đốc Công an TP. Hà Nội, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu.

Ông được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an vào ngày 15/8/2019 và giữ chức vụ này trong gần 5 năm. Tháng 12/2023, ông được thăng cấp bậc hàm Thượng tướng.

Đầu tháng 6/2024, ông Ngọc được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Giữa tháng 8/2024, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã bầu bổ sung ông Nguyễn Duy Ngọc làm Ủy viên Ban Bí thư.

Hồi đầu năm nay, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã bầu bổ sung ông vào Bộ Chính trị khóa XIII và bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

