Thời sự Ông Nguyễn Hồng Linh được điều động, bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Nghệ An Chiều 26/11, Cục Hải quan Nghệ An tổ chức lễ công bố quyết định của Tổng Cục Hải quan về công tác cán bộ.

Dự lễ công bố về phía Tổng Cục Hải quan có các đồng chí: Nguyễn Văn Thọ - Tổng Cục trưởng Tổng Cục Hải quan; Trần Quang Trung - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng Cục Hải quan.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Nam Đình - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Bùi Thanh An - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo Đảng uỷ Khối Các cơ quan tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, cùng đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh, lãnh đạo Cục Hải quan các tỉnh: Lạng Sơn, Hà Tĩnh, Quảng Trị…

Toàn cảnh lễ công bố. Ảnh: Hoàng Vĩnh

Tại Quyết định 2715/QĐ TCHQ ngày 21/11/2024, Tổng Cục trưởng Tổng Cục Hải quan Nguyễn Văn Thọ quyết định điều động, bổ nhiệm có thời hạn đối với ông Nguyễn Hồng Linh - Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn, giữ chức vụ Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Nghệ An kể từ ngày 1/12/2024.

Các đại biểu tham dự lễ công bố quyết định điều động, bổ nhiệm Cục trưởng Cục Hải quan Nghệ An. Ảnh: Hoàng Vĩnh

Thay mặt Tổng Cục Hải quan Việt Nam, đồng chí Nguyễn Văn Thọ - Tổng Cục trưởng Tổng Cục Hải quan đã trao quyết định, tặng hoa chúc mừng và phát biểu giao nhiệm vụ cho ông Nguyễn Hồng Linh - Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Nguyễn Văn Thọ - Tổng Cục trưởng Tổng Cục Hải quan phát biểu tại lễ công bố. Ảnh: Hoàng Vĩnh



Đồng chí Nguyễn Văn Thọ - Tổng Cục trưởng Tổng Cục Hải quan Việt Nam mong muốn đồng chí Nguyễn Hồng Linh với bề dày kinh nghiệm, tiếp tục nỗ lực vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và có nhiều đóng góp để xây dựng Hải quan Nghệ An ngày càng phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là trong giai đoạn ngành Hải quan đang đẩy mạnh thực hiện chương trình hiện đại hoá Hải quan…

Phát biểu lại buổi lễ, đồng chí Bùi Thanh An - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn tân Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Nghệ An thời gian tới sẽ có nhiều đổi mới, đóng góp xây dựng Hải quan Nghệ An phát triển. Ảnh: Hoàng Vĩnh



Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bùi Thanh An - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng ông Nguyễn Hồng Linh nhận nhiệm vụ Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Nghệ An và mong muốn trong thời gian tới sẽ có nhiều sự đổi mới, đóng góp xây dựng Hải quan Nghệ An phát triển, đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới và góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An.

Các đồng chí: Nguyễn Nam Đình - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Bùi Thanh An - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Hồng Linh - Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Nghệ An và ông Chu Quang Hải - Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Hoàng Vĩnh



Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Hồng Linh - Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Nghệ An đã tiếp thu phát biểu giao nhiệm vụ của đồng chí Nguyễn Văn Thọ - Tổng Cục trưởng Tổng Cục Hải quan và đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An và khẳng định nỗ lực hết mình để thực hiện tốt nhất trọng trách được giao.

Đồng chí Nguyễn Văn Thọ - Tổng Cục trưởng, Tổng Cục Hải quan đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm cho ông Nguyễn Hồng Linh - Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Nghệ An. Ảnh: Hoàng Vĩnh



Trước đó, ngày 25/11, Tổng Cục Hải quan cũng đã công bố quyết định điều động, bổ nhiệm có thời hạn đối với ông Chu Quang Hải - Cục trưởng Cục Hải Quan tỉnh Nghệ An giữ chức vụ Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị./.