Xây dựng Đảng Ông Nguyễn Khắc An được bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Truyền thông Thành phố Vinh UBND TP Vinh vừa tổ chức lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Theo đó, UBND TP Vinh điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Khắc An - Hiệu trưởng Trường Trung cấp KT- KT Vinh đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm VH -TT và Truyền thông TP Vinh thời hạn 5 năm từ 2024-2029 (ông Nguyễn Khắc An là cộng tác viên, gắn bó nhiều năm với Báo Nghệ An); điều động, bổ nhiệm ông Cao Văn Toàn - Phó trưởng phòng VH-TT đến nhận công tác và giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Trung cấp KT- KT Vinh thời hạn 5 năm 2024-2029. Bổ nhiệm ông Lê Nguyễn Chung - Giám đốc Trung tâm VH-TT và TT thành phố Vinh giữ chức vụ Phó Trưởng phòng VH-TT thời hạn 5 năm 2024 -2029 kể từ ngày 4 tháng 6 năm 2024.

Trao Quyết định, tặng hoa chúc mừng và phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Trần Thị Cẩm Tú - Phó Chủ tịch UBND TP Vinh mong muốn trên cương vị công tác mới, các đồng chí được điều động, bổ nhiệm tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm của bản thân, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc; xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất đưa đơn vị ngày càng phát triển, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chung trong giai đoạn hiện nay; xây dựng Vinh xứng tầm trung tâm văn hóa thể thao vùng Bắc Trung Bộ.

Tặng hoa chúc mừng các đồng chí nhận quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ của UBND Thành phố. Ảnh: CTV

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Khắc An đại diện cho 3 cán bộ được điều động, bổ nhiệm cảm ơn sự tin tưởng tín nhiệm của Ban Thường vụ Thành ủy, UBND Thành phố đã giao đảm nhận nhiệm vụ mới. Đồng thời bày tỏ quyết tâm sẽ nỗ lực phấn đấu, tiếp tục rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị, cùng tập thể lãnh đạo và cán bộ, viên chức Trung tâm Văn hóa -Thể thao và Truyền thông Thành phố đoàn kết, thống nhất hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.