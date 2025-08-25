Thời sự Ông Trần Lưu Quang làm Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Sáng nay (25/8), tại TP Hồ Chí Minh, Thành ủy TPHCM tổ chức Hội nghị Công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Theo đó, ông Trần Lưu Quang được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025.

Thay mặt Bộ Chính trị, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc phân công đối với Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Văn Nên.

Theo đó, ông Nguyễn Văn Nên - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025; tham gia làm Ủy viên Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội 14 của Đảng; đồng thời, phân công ông Nguyễn Văn Nên theo dõi, chỉ đạo Đảng bộ TPHCM cho đến Đại hội 14 của Đảng.

Nhiệm vụ mới của ông Nguyễn Văn Nên sẽ do Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội 14 của Đảng phân công.

Bộ Chính trị cũng điều động, phân công ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương thôi giữ chức Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương và các chức danh có liên quan để chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025.

Sau khi các quyết định được công bố, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng đã trao các quyết định và hoa chúc mừng cho ông Nguyễn Văn Nên và ông Trần Lưu Quang.

Ông Trần Lưu Quang. Ảnh: VGP