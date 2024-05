Ông Trần Quang Dũng làm Giám đốc Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An

Ông Trần Quang Dũng - Tân Giám đốc Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Chung Lê

Ngày 16/5, Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An đã đồng ý để ông Nguyễn Đình Nghĩa – Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ nghỉ hưu theo chế độ.

Câu lạc bộ này đã ban hành Quyết định số 380026/QĐ-SLNA về việc bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ. Theo đó, ông Trần Quang Dũng sẽ thay ông Nghĩa giữ chức vụ trên.

Ông Trần Quang Dũng có hơn 20 năm làm huấn luyện viên tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An. Năm 2017, ông Dũng tốt nghiệp bằng thạc sĩ (là huấn luyện viên có bằng cấp cao nhất tại Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An). Sau quá trình cống hiến tại lò đào tạo bóng đá trẻ xứ Nghệ, đến tháng 7 năm 2023, ông được câu lạc bộ bổ nhiệm vào vị trí Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An và kiêm chức Trưởng phòng Chuyên môn.

Trả lời phóng viên Báo Nghệ An sau khi nhận nhiệm vụ, ông Dũng cho biết: Những năm gần đây chứng kiến sự lớn mạnh của rất nhiều trung tâm đào tạo bóng đá trẻ. Đó là những trung tâm giàu tiềm lực như PVF, Hà Nội FC, Viettel, Hoàng Anh Gia Lai và mới đây là Hồng Lĩnh Hà Tĩnh... Vì thế, bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An đang đứng trước rất nhiều thách thức. Tuy nhiên, dưới sự định hướng của Sở Văn hóa và Thể thao, lãnh đạo Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An, tôi sẽ cùng với các đồng nghiệp tại trung tâm nỗ lực, vượt qua mọi khó khăn để giúp lò đào tạo bóng đá trẻ xứ Nghệ luôn giữ vững là một trong những trung tâm đào tạo bóng đá trẻ hàng đầu cả nước.

Tân Giám đốc Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Nghệ An nhấn mạnh: Định hướng do ban lãnh đạo câu lạc bộ đã đề ra là đặc biệt chú trọng nâng cao thành tích cho các đội U15, U17, U19, U21 Sông Lam Nghệ An khi tham gia các giải do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức. Bên cạnh đó, trung tâm cũng sẽ đặt mục tiêu mỗi năm đóng góp 10 đến 12 cầu thủ cho các đội tuyển bóng đá trẻ Việt Nam. Vì vậy, trong thời gian tới, chúng tôi sẽ xây dựng kế hoạch tập luyện, học tập, sinh hoạt, chế độ dinh dưỡng cụ thể, chi tiết cho từng đội trẻ. Qua đó, trung tâm sẽ hướng đến mục tiêu mỗi năm các đội U15, U17, U19, U21 đều có huy chương tại các giải do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức.