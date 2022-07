Ông Trần Sỹ Thanh được bầu làm Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

(Baonghean.vn) - Chiều 22/7, đoàn công tác của Báo Nghệ An do đồng chí Trần Văn Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập làm trưởng đoàn đã tới thăm, tặng quà tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Cháu tại huyện Hưng Nguyên. Cùng đi có đại diện Công đoàn và Chi đoàn Báo Nghệ An.