Quốc tế Ông Trump cho rằng ông Putin và ông Zelensky nên gặp nhau Tổng thống Mỹ tái khẳng định rằng ông ủng hộ việc giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine vì lý do nhân đạo, cùng với các lý do khác.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Theo hãng thông tấn TASS đưa tin hôm 22/2, nhà lãnh đạo Mỹ Donald Trump nói rằng, Tổng thống Nga Vladimir Putin cần phải gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky để thảo luận về việc giải quyết xung đột Ukraine.

“Tổng thống Putin và ông Zelensky sẽ phải ngồi lại với nhau”, Tổng thống Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng trong khi ký một số sắc lệnh hành pháp mới của mình.

Ông nhấn mạnh rằng bản thân ủng hộ việc giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine vì lý do nhân đạo, cùng với các lý do khác. “Đó là lý do tại sao tôi muốn thấy một lệnh ngừng bắn và tôi muốn hoàn tất thỏa thuận”, nguyên thủ nước Mỹ nhấn mạnh.

Trước đó 1 ngày, trong cuộc phỏng vấn với Fox News, ông cho biết mặc dù đã chỉ trích ông Zelensky, ông vẫn sẵn sàng tiếp tục liên lạc với nhà lãnh đạo Ukraine. Tổng thống Mỹ hứa sẽ trả lời nếu ông Zelensky gọi điện cho ông. Đồng thời, ông Trump cũng lưu ý rằng ông Zelensky đang cản trở việc giải quyết xung đột ở Ukraine.