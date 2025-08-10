Quốc tế Ông Trump gọi 48 giờ tới là thời gian quan trọng ở Gaza Tổng thống Mỹ Donald Trump xem 48 giờ tới là thời gian quan trọng để giải quyết vấn đề Gaza.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: CNN

Theo RIA Novosti ngày 8/10, Fox News đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump tin rằng 48 giờ đàm phán gián tiếp tiếp theo giữa Israel và Hamas tại Ai Cập sẽ rất quan trọng đối với triển vọng giải quyết xung đột ở Dải Gaza.

Fox News cho hay: "Tổng thống Trump được cho là đã nói với cựu con tin người Mỹ tại một cuộc họp ở Nhà Trắng, rằng 48 giờ đàm phán tiếp theo là rất quan trọng".

Nguồn tin cũng lưu ý rằng Tổng thống Donald Trump đã giao nhiệm vụ cho các nhà đàm phán người Mỹ của mình như đặc phán viên Steve Witkoff và con rể của ông Trump - Jared Kushner, từng là cố vấn, đặc phái viên Trung Đông, phải đạt được thỏa thuận giữa các bên trong cuộc xung đột trước khi tới Ai Cập.

Các cuộc đàm phán gián tiếp đã diễn ra tại Ai Cập kể từ thứ Hai (6/10) giữa các phái đoàn từ Hamas và Israel, với sự tham gia của các nhà trung gian từ Ai Cập, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ, về kế hoạch hòa bình 22 điểm do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài hai năm ở Dải Gaza.

Ngày 7/10, nhân kỷ niệm 2 năm xảy ra xung đột, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố Israel quyết tâm đảm bảo sự trở về của tất cả các con tin từ Dải Gaza và đạt được tất cả các mục tiêu chiến tranh, bao gồm cả việc chấm dứt sự hiện diện của Hamas tại Dải Gaza.

Ông Netanyahu cho biết, bất chấp nỗi đau to lớn do cuộc tấn công của lực lượng Hamas vào miền Nam đất nước hai năm trước gây ra, Israel vẫn cảm thấy vô cùng tự hào về khả năng phục hồi đáng kinh ngạc của nhà nước Do Thái.