Quốc tế Ông Trump gọi Nga là 'hổ giấy', Điện Kremlin đáp trả: 'Chúng tôi là gấu thật' Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 24/9 đã phản pháo bình luận của Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi Nga là "hổ giấy", khẳng định Nga giống một "con gấu thật" hơn. Ông Peskov cũng gửi một thông điệp cứng rắn tới Ukraine, cho rằng vị thế đàm phán của Kiev sẽ tệ hơn nếu tiếp tục trì hoãn.

Ảnh minh hoạ: Sputnik

Hôm 23/9, sau cuộc gặp với nhà lãnh đạo Ukraine Vladimir Zelensky, ông Donald Trump đã tuyên bố rằng Kiev "có đủ vị thế để chiến đấu và giành lại toàn bộ Ukraine" nếu EU và NATO tiếp tục hỗ trợ. Ông ví Nga như một "con hổ giấy", cho rằng Moskva đang gặp "rắc rối lớn về kinh tế" và "đây là thời điểm để Ukraine hành động".

Trong cuộc phỏng vấn với nhật báo kinh doanh RBK của Nga vào ngày 24/9, Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov đã không đồng tình với nhận định này.

"Nga không phải là hổ. Nga thường được liên tưởng đến một con gấu. Không có thứ gì gọi là 'gấu giấy', và Nga là một con gấu thật", ông Peskov nói một cách dí dỏm.

Ông Peskov thừa nhận nền kinh tế Nga đang đối mặt với một số "vấn đề" nhất định, vốn trở nên trầm trọng hơn bởi các lệnh trừng phạt chưa từng có của phương Tây. Tuy nhiên, ông khẳng định nền kinh tế đã thích nghi với cuộc xung đột và có khả năng cung cấp mọi thiết bị cần thiết cho quân đội.

Bình luận về ông Trump, ông Peskov mô tả tổng thống Mỹ là một "doanh nhân", cho rằng ông đang cố gắng buộc thế giới phải mua dầu mỏ và khí đốt của Mỹ với giá cao hơn.

Dù vậy, người phát ngôn Điện Kremlin nhấn mạnh rằng, Tổng thống Nga Vladimir Putin "đánh giá cao" những nỗ lực của ông Trump trong việc trung gian hòa giải xung đột Ukraine và mô tả mối quan hệ của họ là "nồng ấm".

Ông Peskov cũng lưu ý rằng, các cuộc đàm phán giữa Nga và Mỹ đang tiến triển chậm chạp, giải thích rằng Washington luôn gắn vấn đề khôi phục quan hệ song phương với việc giải quyết xung đột Ukraine.

Cuối cùng, ông Peskov khẳng định Moskva vẫn để ngỏ khả năng tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho cuộc chiến, trong bối cảnh tình hình chiến trường của Ukraine đang xấu đi.

"Động lực cho thấy rằng đối với những ai không muốn đàm phán hôm nay, vị thế của họ sẽ còn tồi tệ hơn nhiều vào ngày mai hoặc ngày kia", người phát ngôn Điện Kremlin cảnh báo.