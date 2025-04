Quốc tế Ông Trump gọi yêu cầu trả lại Crimea cho Ukraine là vô lý Đăng trên Truth Social, ông Trump gọi yêu cầu trả lại Crimea và các vùng lãnh thổ khác cho Ukraine là vô lý.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Theo RIA Novosti, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social rằng, những yêu cầu chuyển giao Crimea và các vùng lãnh thổ khác cho Ukraine là “vô lý”.

Đây là cách ông bình luận về một bài viết của tờ báo The New York Times và đặc biệt là phóng viên chính của tờ báo này tại Nhà Trắng Peter Baker. New York Times vào ngày 26/4 đăng tải bài viết cho rằng những hành động của “người chiếm giữ Nhà Trắng” trong 100 ngày đầu tiên của nhiệm kỳ tổng thống bị cáo buộc là có lợi cho Nga.

"Bất kể tôi có thỏa thuận gì về Nga hay Ukraine; bất kể nó tốt đến đâu, thậm chí là thỏa thuận tuyệt vời nhất từng được thực hiện, tờ New York Times, tờ báo đang trải qua thời kỳ khó khăn, sẽ nói xấu về nó. Nhà báo Peter Baker rất thiên vị và kém cỏi, đã nhượng bộ trước yêu cầu của tòa soạn và viết rằng Ukraine nên được trao trả lại lãnh thổ của mình, bao gồm Crimea, và những yêu cầu vô lý khác” – Tổng thống Donald Trump viết.

Trước đó, vào ngày 24/4, Tổng thống Donald Trump đã chỉ trích Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, rằng những bình luận của ông về Crimea đang gây tổn hại đến các cuộc đàm phán với Nga. Theo nhà lãnh đạo Mỹ, tình hình ở Ukraine rất tồi tệ và người đứng đầu chính quyền Kiev phải “hoặc là lập lại hòa bình hoặc sẽ mất toàn bộ đất nước trong vòng ba năm”.

Trong diễn biến liên quan, Moskva đã nhiều lần chỉ ra sự bất lực của Nga trong việc đàm phán. Phát ngôn viên chính thức Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhấn mạnh, Tổng thống Zelensky đã phá vỡ cuộc họp về Ukraine ở London, lệnh ngừng bắn lễ Phục sinh và lệnh tạm dừng tấn công các cơ sở năng lượng.

Thư ký báo chí Điện Kremlin Dmitry Peskov lưu ý, đã có một số tiến triển trong các cuộc đàm phán, nhưng vẫn còn nhiều cuộc thảo luận ở phía trước.