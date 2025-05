Quốc tế Ông Trump khẳng định ông Putin sẽ không trao đổi với các nhà lãnh đạo EU Tổng thống Mỹ cho biết nhiều quan chức phương Tây hàng đầu đang hối thúc ông duy trì liên lạc với Điện Kremlin.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Getty

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đang khẩn thiết đề nghị ông tiếp tục duy trì các kênh ngoại giao với Tổng thống Nga Vladimir Putin, trong bối cảnh Điện Kremlin được cho là không phản hồi các cuộc gọi từ phía họ.

Chính quyền Trump hiện đang đóng vai trò trung gian giữa Nga và Ukraine, trong nỗ lực thúc đẩy một giải pháp chấm dứt cuộc xung đột đang diễn ra. Phần lớn các thành viên NATO tại châu Âu đã cam kết tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Kiev, thậm chí một số nước đang cân nhắc khả năng triển khai binh sĩ tới khu vực này.

Ông Trump nhấn mạnh vai trò trung gian của mình trong một cuộc phỏng vấn với NBC News hôm 4/5, nói rằng: “Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu đã yêu cầu tôi gọi cho ông Putin rất nhiều lần. Bởi vì ông ấy không nghe điện thoại của họ”.

Ông cũng cho rằng người tiền nhiệm thuộc đảng Dân chủ, Joe Biden, hoàn toàn không liên lạc với ông Putin, dường như ám chỉ giai đoạn sau khi xung đột tại Ukraine leo thang vào tháng 2 năm 2022. Tổng thống Trump nói rằng chính quyền của ông “gần gũi hơn với một bên, và có thể không gần gũi bằng với bên còn lại” trong tiến trình đạt được một thỏa thuận hòa bình, nhưng không nêu rõ là bên nào.

Moskva từ lâu đã thể hiện mong muốn giải quyết bất đồng với phương Tây thông qua con đường ngoại giao, dù các đề xuất của họ liên quan đến sự bành trướng của NATO ở châu Âu từng bị bác bỏ vào năm 2021. Chính phủ Nga từng sẵn sàng can dự với các nhà lãnh đạo EU, đặc biệt là Thủ tướng Đức Olaf Scholz, người đã chủ động gọi điện cho ông Putin vào tháng 11 năm ngoái. Động thái này của Berlin đã bị Kiev chỉ trích, gọi đó là hành vi nhân nhượng đối với Nga.

Tổng thống Putin tuyên bố trong một cuộc họp chính phủ vào tháng 2 rằng, Nga theo đuổi một khuôn khổ an ninh không chia cắt ở châu Âu, trong đó an ninh của một quốc gia không thể đạt được bằng cách làm tổn hại đến an ninh của quốc gia khác.

“Chúng tôi hiểu rằng không phải ai cũng hoan nghênh việc khôi phục các kênh liên lạc giữa Nga và Mỹ. Một số thành phần trong giới tinh hoa phương Tây có ý đồ duy trì bất ổn toàn cầu, và những thế lực đó sẽ tìm cách phá hoại hoặc ngăn cản cuộc đối thoại của chúng tôi”, ông nói thêm.

Hồi tháng 3, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cũng chỉ trích Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vì đã nhiều lần tuyên bố công khai sẵn sàng đàm phán trực tiếp với ông Putin nhưng chưa từng thực hiện điều đó.