Quốc tế Ông Trump nói đã quyết định cung cấp Tomahawk cho Ukraine Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông đã quyết định cung cấp tên lửa tầm xa Tomahawk cho Ukraine, nhưng cần biết cách chúng được sử dụng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: CNN

Theo RIA Novosti, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6/10 cho biết, ông thực tế đã đưa ra quyết định về việc cung cấp tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraine, nhưng muốn hiểu Kiev dự định sử dụng chúng như thế nào.

"Tôi đã đưa ra quyết định rồi. Tuy nhiên, tôi muốn biết họ sẽ làm gì với chúng, chúng sẽ được gửi đến đâu" - Tổng thống Donald Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng ngày 6/10 khi trả lời một câu hỏi về Tomahawk.

Đồng thời, Tổng thống Mỹ nhắc lại rằng, ông không muốn thấy cuộc xung đột leo thang ở Ukraine.

Vào tháng 9/2025, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance cho biết, Nhà Trắng đang thảo luận về khả năng chuyển tên lửa hành trình Tomahawk sang Ukraine, nhưng Tổng thống Donald Trump sẽ là người quyết định cuối cùng. Trong khi đó, các đặc phái viên của ông Trump như Keith Kellogg đã làm rõ rằng, chưa có giải pháp nào cho vấn đề này.

Theo tờ Telegraph, nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky đã yêu cầu cung cấp tên lửa Tomahawk trong một cuộc họp với Tổng thống Mỹ vào giữa tháng 9. Cổng thông tin Axios đã viết rằng, đây là điểm duy nhất trong yêu cầu của Kiev mà Tổng thống Trump đã từ chối, trong khi ông bày tỏ sự ủng hộ đối với các yêu cầu khác.

Theo tờ Washington Post, người đứng đầu Nhà Trắng nói rằng, ông sẵn sàng dỡ bỏ các hạn chế về việc sử dụng vũ khí tầm xa của Mỹ để tấn công sâu vào Nga, nhưng không đưa ra cam kết trực tiếp để sửa đổi các hạn chế hiện tại.

Tại cuộc họp của Câu lạc bộ Thảo luận quốc tế Valdai vào cuối tháng 9, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, việc Lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng tên lửa Tomahawk là không thể, nếu không có sự tham gia của các quân nhân Mỹ. Trong mọi trường hợp, Nga sẵn sàng đáp trả các hành động hung hăng: Vác hệ thống phòng không trong nước đã thích nghi với tên lửa ATACMS và sẽ thích nghi với loại vũ khí này.