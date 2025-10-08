Quốc tế Ông Trump và ông Putin sẽ nói về chủ đề gì tại thượng đỉnh ở Alaska? Tại cuộc gặp thượng đỉnh ở Alaska sắp tới, Tổng thống Donald Trump và người đồng cấp Vladimir Putin được cho là sẽ thảo luận về vấn đề kiểm soát vũ khí và hợp tác ở Bắc Cực.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và người đồng cấp Nga Vladimir Putin trong cuộc họp báo tại Helsinki, Phần Lan, hồi tháng 7/2018. Ảnh: Reuters

Theo RIA Novosti ngày 10/8, Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp phía Mỹ Donald Trump có thể thảo luận về các vấn đề kiểm soát vũ khí tại một cuộc họp ở Alaska - Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Toàn diện Châu Âu và Quốc tế của Khoa Kinh tế Thế giới và Chính trị Thế giới của Đại học Nghiên cứu Quốc gia, chuyên gia của Câu lạc bộ Valdai - Dmitry Suslov bày tỏ nhận định của mình trong một cuộc phỏng vấn với RIA Novosti.

“Hai nhà lãnh đạo có thể sẽ nói về các vấn đề kiểm soát vũ khí. Không phải ngẫu nhiên mà gần đây Nga đã dỡ bỏ các hạn chế về lệnh cấm phổ biến vũ khí hạt nhân trung và tầm ngắn. Điều này cũng tạo thành chương trình nghị sự của hội nghị thượng đỉnh. Quan hệ kinh tế giữa Nga và Mỹ cũng sẽ được đề cập" - chuyên gia Suslov cho hay.

Theo chuyên gia của câu lạc bộ Valdai, ngoài vấn đề cuộc xung đột ở Ukraine, hai nhà lãnh đạo Nga và Mỹ sẽ thảo luận về hợp tác ở Bắc Cực.

"Vị trí thuận lợi ở Alaska nhấn mạnh chương trình nghị sự ở Bắc Cực. Bắc Cực được coi là một trong những khu vực trung tâm nhất của sự cạnh tranh Nga-Mỹ, vừa là một khu vực có triển vọng hợp tác, vì vậy chủ đề Bắc Cực chắc chắn sẽ được đề cập đến” - chuyên gia Suslov nói thêm.

Chuyên gia lưu ý rằng việc lựa chọn Alaska làm địa điểm họp nhằm tượng trưng cho thực tế rằng, việc giải quyết xung đột Nga - Ukraine đạt được thông qua các cuộc đàm phán song phương Nga - Mỹ mà không có sự tham gia của Ukraine và châu Âu. Kiev và Brussels sẽ được Moskva và thông báo về kết quả của các cuộc đàm phán này, nhưng ban đầu sẽ không tính đến quan điểm của họ.

Trong khi đó, nhận định về động thái của Ukraine, ông Zoltan Koshkovich, một nhà phân tích tại Trung tâm Quyền cơ bản Hungary cho rằng, Kiev sẽ cố gắng bằng mọi cách để ngăn chặn cuộc gặp gỡ giữa các Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Donald Trump ở Alaska.

Nhà phân tích này còn cho rằng, Ukraine sẽ được các đồng minh châu Âu hỗ trợ trong việc này.