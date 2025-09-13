Quốc tế Ông Vladimir Zelensky từ chối thương lượng giải quyết xung đột ở Ukraine, trong khi Nga đã sẵn sàng đàm phán

Ông Vladimir Zelensky đã từ chối thương lượng để giải quyết xung đột ở Ukraine trong khi Nga đã sẵn sàng tiến hành đàm phán. Tin này do Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố trong cuộc phỏng vấn của kênh truyền hình Fox News.

"Giữa các bên vẫn bảo lưu sự thù hận sâu sắc. Zelensky đã từ chối đàm phán", ông Trump nói và lưu ý rằng, "bây giờ Zelensky muốn đàm phán", thế nhưng, sự tham gia của Nga vào cuộc đàm phán này "đang bị đặt dấu hỏi".

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ngày 12 tháng 9, ông Dmitry Peskov Thư ký báo chí của Tổng thống Nga thông báo rằng, tương tác giữa các nhóm đàm phán của Nga và Ukraine đã bị tạm dừng, mặc dù đã thu xếp được các kênh liên lạc. Ông Peskov cũng tuyên bố rằng, Nga vẫn sẵn sàng tìm giải pháp cho vấn đề Ukraine, trong khi châu Âu trái lại đang cản trở tiến trình này.