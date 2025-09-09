Thị trường OPEC+ tăng sản lượng dầu từ tháng 10, ưu tiên bảo vệ thị phần OPEC+ quyết định tăng sản lượng dầu thêm 137.000 thùng/ngày từ tháng 10/2025, phát tín hiệu chuyển hướng sang bảo vệ thị phần.

Cuối tuần qua, OPEC+ gây bất ngờ khi công bố sẽ tăng sản lượng dầu trong tháng 10, với mức bổ sung 137.000 thùng/ngày. Đây là lần hiếm hoi liên minh dầu mỏ này đảo ngược các đợt cắt giảm sản lượng trước đó, vốn được duy trì nhiều năm nhằm giữ ổn định thị trường.

Từ tháng 4 đến nay, OPEC+ đã dần khôi phục các đợt cắt giảm 2,5 triệu thùng/ngày. Với quyết định mới, nhóm 8 thành viên sẽ tiếp tục nới lỏng 1,65 triệu thùng/ngày sớm hơn kế hoạch hơn một năm.

Mục tiêu giành lại thị phần

Các chuyên gia cho rằng động thái này không chỉ là bổ sung sản lượng, mà còn là thông điệp rõ ràng: OPEC+ sẵn sàng chấp nhận giá dầu mềm hơn để bảo vệ vị thế trên thị trường.

Saudi Arabia, UAE và Iraq là những nước có khả năng tăng sản lượng nhiều nhất, và động thái “mở van” mang ý nghĩa chiến lược nhiều hơn giá trị thực tế về khối lượng.

Trong khi đó, Nga lại cần giá cao để bù đắp ngân sách đang chịu áp lực bởi các lệnh trừng phạt. Chính sự khác biệt lợi ích này đang làm lộ rõ các rạn nứt trong nội bộ OPEC+.

Nguy cơ dư cung và cạnh tranh với dầu đá phiến Mỹ

Theo chuyên gia Walt Chancellor của Macquarie, thị trường có thể đối mặt với tình trạng dư cung vào năm 2026, khi Mỹ đã đạt kỷ lục sản xuất 13,6 triệu thùng/ngày trong tháng 6. Dù số lượng giàn khoan giảm, năng suất khai thác tại Mỹ vẫn cao, và có thể bù đắp thiếu hụt nếu giá dầu giảm.

Ông cho rằng nếu OPEC+ tiếp tục duy trì chiến lược này, giá dầu WTI có thể rơi xuống ngưỡng 50–55 USD/thùng, mức đủ thấp để buộc dầu đá phiến Mỹ phải cắt giảm sản lượng.

Tác động tới giá dầu thế giới

Quyết định của OPEC+ diễn ra cùng lúc với những biến động vĩ mô tại Mỹ. Báo cáo việc làm tháng 8 cho kết quả yếu, kéo lợi suất trái phiếu kho bạc giảm và khiến thị trường đặt cược Fed sẽ cắt giảm lãi suất ba lần trước cuối năm.

OPEC+ dự kiến nhóm họp lần tiếp theo vào ngày 5/10. Liên minh này cho biết sẽ linh hoạt điều chỉnh, có thể đẩy nhanh, tạm dừng hoặc đảo ngược việc tăng sản lượng tùy diễn biến thị trường.