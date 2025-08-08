Công nghệ OpenAI tung GPT-5 bản miễn phí: 3 tính năng mới bạn có thể dùng ngay OpenAI tung GPT-5 cho người dùng miễn phí với loạt nâng cấp hấp dẫn: viết tốt hơn, có giọng nói tự nhiên và tùy chỉnh màu sắc giao diện.

Tóm tắt nhanh: GPT-5 chính thức được cung cấp cho người dùng miễn phí, thay thế GPT-4o. Ba tính năng nổi bật bạn có thể trải nghiệm ngay: viết mượt mà hơn, hội thoại bằng giọng nói tự nhiên, đổi màu giao diện trò chuyện. Một số tính năng nâng cao như Sora hay GPT-5 Pro vẫn chỉ dành cho người dùng trả phí.

Tại sự kiện ra mắt GPT-5 mới nhất, OpenAI không chỉ giới thiệu các tính năng đột phá mà còn gây bất ngờ khi công bố GPT-5 sẽ được cung cấp cho cả người dùng miễn phí. Đây là động thái cho thấy GPT-4o gần như đã chính thức “giải nghệ”.

Không cần trả phí, bạn vẫn có thể trải nghiệm nhiều cải tiến đáng giá, từ khả năng viết nâng cao đến giao diện tuỳ chỉnh sắc màu cá nhân. Dưới đây là ba tính năng đáng thử ngay hôm nay.

1. Writing improvements

GPT-5 mang đến chất lượng viết rõ ràng hơn, nhịp nhàng và “có hồn” hơn so với các phiên bản trước. Người dùng bản miễn phí sẽ được truy cập GPT-5 cho đến khi chạm giới hạn sử dụng trong ngày, sau đó ChatGPT sẽ chuyển về phiên bản nhẹ hơn, GPT-5 mini.

Nếu bạn là người viết nội dung, trả lời email, hoặc cần một AI để trình bày ý tưởng mạch lạc, thì bản nâng cấp này là một lợi thế lớn và hoàn toàn không mất phí.

2. ChatGPT Voice

Giờ đây, người dùng miễn phí cũng có thể trò chuyện với ChatGPT bằng giọng nói với chất lượng được nâng cấp đáng kể. Tính năng “Voice Mode” cũ sẽ bị ngưng sử dụng vào ngày 9/9/2025, và tất cả người dùng sẽ chuyển sang “ChatGPT Voice”, phiên bản mới tự nhiên và thông minh hơn.

Bạn có thể trò chuyện rảnh tay với AI qua ứng dụng di động, với nhiều thời lượng hơn so với trước. Giọng nói phản hồi giờ đây linh hoạt, dễ nghe và cảm giác “gần gũi” hơn bao giờ hết.

3. Đổi màu giao diện

Lần đầu tiên, ChatGPT cho phép người dùng chỉnh sửa màu sắc giao diện trò chuyện. Thay vì chỉ có giao diện sáng/tối hoặc hệ thống, giờ đây bạn có thể chọn màu nhấn cho các bong bóng hội thoại và văn bản được làm nổi bật.

Dù không phải tính năng mang tính kỹ thuật, nhưng đây là bước tiến thú vị trong việc cá nhân hóa trải nghiệm AI, điều mà người dùng luôn mong muốn.

Dù phiên bản miễn phí được nâng cấp đáng kể, vẫn có một số tính năng bị giới hạn:

Sora: Công cụ tạo video bằng AI chỉ dành cho người dùng gói Plus hoặc Pro.

ChatGPT Agent: Tính năng xử lý tác vụ tự động nâng cao cũng bị khóa với người dùng miễn phí.

GPT-5 Pro: Chỉ dành riêng cho người dùng Pro.

Tuy vậy, phần cốt lõi của GPT-5 vẫn có thể trải nghiệm mà không cần bỏ ra một đồng.