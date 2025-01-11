OPPO Find X9 Pro: Phân tích camera 200MP và pin 7.500mAh Vừa ra mắt tại Việt Nam, OPPO Find X9 Pro gây ấn tượng mạnh với pin silicon-carbon dung lượng lớn, camera tele 200MP và nhận được nhiều đánh giá tích cực.

Dòng sản phẩm OPPO Find X9 Series vừa chính thức ra mắt tại thị trường Việt Nam, mang đến nhiều cải tiến đáng chú ý so với thế hệ tiền nhiệm. Ngay từ khi ra mắt, bộ đôi Find X9 và Find X9 Pro đã thu hút sự quan tâm nhờ những nâng cấp về công nghệ pin, hệ thống camera và hiệu năng, nhận được phản hồi tích cực từ các chuyên gia công nghệ và người dùng đầu tiên.

OPPO Find X9 Series đã chính thức cập bến thị trường Việt Nam

Những nâng cấp công nghệ nổi bật

OPPO Find X9 Series được trang bị nền tảng phần cứng mạnh mẽ, tập trung vào việc cải thiện trải nghiệm người dùng ở các khía cạnh quan trọng như thời lượng pin và khả năng nhiếp ảnh.

Bước nhảy vọt về pin với công nghệ silicon-carbon

Một trong những nâng cấp đáng giá nhất trên thế hệ này là việc ứng dụng công nghệ pin silicon-carbon, cho phép tích hợp dung lượng lớn hơn trong một kích thước nhỏ gọn. Cụ thể, OPPO Find X9 Pro sở hữu viên pin 7.500 mAh, trong khi phiên bản tiêu chuẩn có dung lượng 7.025 mAh. Cả hai thiết bị đều hỗ trợ sạc nhanh có dây 80W, sạc không dây 50W và sạc ngược không dây 10W, đáp ứng nhu cầu sử dụng cường độ cao.

Hệ thống camera Hasselblad và cảm biến tele 200MP

Về khả năng nhiếp ảnh, Find X9 Pro được trang bị hệ thống ba camera sau, bao gồm cảm biến chính 50MP, ống kính góc siêu rộng 50MP và một ống kính tele tiềm vọng 200MP với khả năng zoom quang 3x. Đặc biệt, máy còn có tùy chọn Hasselblad Teleconverter, cho phép mở rộng khả năng zoom quang học lên 10x. Phiên bản Find X9 tiêu chuẩn cũng sở hữu cụm ba camera 50MP ở cả ba tiêu cự. Cả hai đều được tích hợp công nghệ xử lý hình ảnh LUMO Image Engine mới nhất.

Dòng OPPO Find X9 mang đến hàng loạt cải tiến, nâng cấp so với thế hệ trước

Thông số kỹ thuật chi tiết

Dưới đây là bảng so sánh thông số kỹ thuật chính giữa hai phiên bản Find X9 và Find X9 Pro:

Thông số OPPO Find X9 OPPO Find X9 Pro Vi xử lý MediaTek Dimensity 9500 MediaTek Dimensity 9500 Màn hình AMOLED 6.59 inch, FHD+, 120Hz AMOLED 6.78 inch, FHD+, 120Hz Pin 7.025 mAh (Silicon-Carbon) 7.500 mAh (Silicon-Carbon) Sạc nhanh 80W có dây, 50W không dây, 10W sạc ngược 80W có dây, 50W không dây, 10W sạc ngược Camera chính 50MP 50MP Camera góc siêu rộng 50MP 50MP Camera tele 50MP (3x) 200MP (3x, hỗ trợ 10x) Phần mềm ColorOS 16 (nền tảng Android 16) ColorOS 16 (nền tảng Android 16)

Đánh giá từ chuyên gia và người dùng Việt Nam

Các chuyên gia công nghệ và những người dùng đầu tiên tại Việt Nam đã có những chia sẻ ban đầu về trải nghiệm sử dụng bộ đôi sản phẩm mới.

Reviewer Duy Thẩm đánh giá cao cụm camera và những thay đổi về thiết kế của OPPO Find X9 Pro

Reviewer Duy Thẩm: Thay đổi thiết kế mang lại hiệu quả

Reviewer Duy Thẩm đánh giá cao sự thay đổi trong thiết kế cụm camera của Find X9 Pro. Anh cho biết: “Năm nay, so với Find X8 Pro thì chúng ta có sự thay đổi khá lớn đó là cụm camera được thu gọn lại một bên. Nên khi mình cầm trên tay thì hợp lý công thái học, không bị tay chạm vào cụm camera.” Bên cạnh đó, anh cũng bị thu hút bởi khả năng zoom của hệ thống camera.

Reviewer Hải Triều: Ấn tượng toàn diện từ pin đến camera

Reviewer Hải Triều bày tỏ sự ấn tượng đặc biệt với viên pin 7.500 mAh, cảm giác cầm nắm chắc chắn, viền màn hình siêu mỏng và màn hình phẳng 120Hz. Anh nhấn mạnh về hệ thống camera với cảm biến tele 200MP cho khả năng zoom ấn tượng.

Reviewer Hải Triều hết lời khen ngợi các flagship mới đến từ OPPO

Người dùng đầu tiên: Pin là lý do nâng cấp hàng đầu

Những khách hàng đầu tiên sở hữu sản phẩm cũng chia sẻ lý do chính khiến họ quyết định nâng cấp. Các yếu tố được nhắc đến nhiều nhất bao gồm “thời lượng pin cao”, “ảnh chất lượng cao hơn” và trải nghiệm hệ điều hành ColorOS 16 mới. Điều này cho thấy những cải tiến của OPPO đã đáp ứng đúng nhu cầu thực tế của người dùng.