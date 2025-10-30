OPPO Find X9 Series ra mắt: Camera 200MP, pin 7500mAh Dòng flagship mới nhất của OPPO chính thức có mặt tại Việt Nam, nổi bật với hệ thống camera Hasselblad 200MP, pin silicon-carbon 7500mAh và chip Dimensity 9500.

OPPO Find X9 Series chính thức ra mắt tại Việt Nam

OPPO đã chính thức giới thiệu dòng điện thoại flagship Find X9 Series tại thị trường Việt Nam, song song với sự kiện ra mắt toàn cầu tại Barcelona, Tây Ban Nha. Bộ đôi OPPO Find X9 và Find X9 Pro được định vị là sản phẩm cao cấp, tập trung vào việc thiết lập các tiêu chuẩn mới cho nhiếp ảnh di động, hiệu năng mạnh mẽ và thời lượng pin vượt trội.

Không gian sự kiện ra mắt trên du thuyền của OPPO

Hệ thống camera Hasselblad: Tham vọng tái định nghĩa nhiếp ảnh di động

Điểm nhấn chính trên Find X9 Series là hệ thống camera được tinh chỉnh bởi Hasselblad. Cả hai phiên bản đều trang bị cụm ba camera sau, bao gồm một camera chính 50MP hỗ trợ chống rung quang học (OIS), một camera góc siêu rộng 50MP và một camera tele 50MP chuyên dụng cho ảnh chân dung. Hệ thống này được tối ưu bởi thuật toán hình ảnh LUMO độc quyền của OPPO, hứa hẹn mang lại hình ảnh sắc nét và màu sắc trung thực trong nhiều điều kiện ánh sáng.

Find X9 Series sở hữu bộ 3 camera mạnh mẽ

Đặc biệt, phiên bản Find X9 Pro được trang bị cảm biến tele Hasselblad độ phân giải lên đến 200MP, cho phép tái tạo hình ảnh với độ chi tiết cao. Kết hợp với ống kính tăng tiêu cự 3.28x, thiết bị có khả năng zoom quang học tương đương 10x ở tiêu cự 230mm, giúp người dùng ghi lại những khoảnh khắc từ xa một cách rõ nét.

Khả năng zoom quang học tương đương 10x mang đến những hình ảnh ấn tượng trong đêm nhạc

Về khả năng quay video, dòng Find X9 hỗ trợ độ phân giải 4K ở tốc độ 120 khung hình/giây và chuẩn màu Dolby Vision HDR. Chế độ Log 10-bit cũng được tích hợp để phục vụ quá trình hậu kỳ chuyên nghiệp.

Hiệu năng Dimensity 9500 và pin 7500mAh

OPPO Find X9 Series được trang bị vi xử lý MediaTek Dimensity 9500 sản xuất trên tiến trình 3nm. Theo OPPO, kiến trúc CPU mới mang lại hiệu năng đơn nhân tăng 32% và đa nhân tăng 17% so với thế hệ trước, đồng thời giảm tiêu thụ điện năng. Thuật toán Trinity Engine 2.0 giúp duy trì hiệu suất ổn định cho các tác vụ nặng.

Hệ thống tản nhiệt trên OPPO Find X9 Series

Một trong những nâng cấp đáng giá nhất là công nghệ pin silicon-carbon thế hệ thứ ba. Find X9 sở hữu viên pin dung lượng 7,025 mAh, trong khi Find X9 Pro đạt mức 7,500 mAh, cho thời gian sử dụng lên đến hai ngày. Cả hai đều hỗ trợ sạc nhanh SUPERVOOC™ 80W và sạc từ tính AIRVOOC™ 50W.

OPPO Find X9 Pro đang là flagship có dung lượng pin ấn tượng nhất trên thị trường

Thiết kế và màn hình hiển thị

Find X9 Series có thiết kế sang trọng với màn hình AMOLED phẳng và viền siêu mỏng khoảng 1.15mm ở cả bốn cạnh. Màn hình hỗ trợ tần số quét 120Hz, độ sáng cục bộ tối đa 3600 nit và các chuẩn HDR10+. Find X9 có màn hình 6.59 inch với các màu Đỏ, Titan, Đen. Phiên bản Pro có màn hình lớn hơn là 6.78 inch với hai màu Trắng và Xám.

ColorOS 16 và các tính năng AI thông minh

Trên nền tảng ColorOS 16, OPPO giới thiệu bộ công cụ AI hỗ trợ sáng tạo. Tính năng Cân Chỉnh Sáng Chân Dung AI giúp cải thiện ảnh chân dung thiếu sáng, trong khi Không gian Tinh thần (AI Mind Space) cho phép lưu nhanh thông tin quan trọng từ màn hình. Khả năng kết nối đa nền tảng cũng được cải thiện với O+ Connect, cho phép quản lý tệp tin và điều khiển máy tính Mac hoặc Windows trực tiếp từ điện thoại.

OPPO Find X9 Series có thể kết nối và quản lý tệp dễ dàng với máy tính Mac hoặc Windows

Giá bán và chương trình đặt hàng tại Việt Nam

OPPO Find X9 Series chính thức mở bán từ ngày 29/10/2025 với các phiên bản và giá bán lẻ như sau:

Model Cấu hình RAM/ROM Màu sắc Giá bán lẻ (VNĐ) OPPO Find X9 12GB + 256GB Titan, Đen 22,990,000 OPPO Find X9 16GB + 512GB Đen, Đỏ 26,990,000 OPPO Find X9 Pro 16GB + 512GB Xám, Trắng 32,990,000

Từ nay đến hết ngày 07/11/2025, khách hàng mua sản phẩm sẽ nhận được các ưu đãi đặc biệt, bao gồm gói bảo hành mở rộng, chương trình thu cũ đổi mới, trả góp 0% và các gói dịch vụ từ đối tác.