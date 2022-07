Oseni: 'Món hời' của Sông Lam Nghệ An

(Baonghean.vn) - Về với Sông Lam Nghệ An vào những ngày cuối của kỳ chuyển nhượng, đến lúc này có thể đánh giá Oseni là bản hợp đồng khá thành công của đội bóng xứ Nghệ.

Kẻ du mục với quá khứ huy hoàng

Ít người biết rằng Oseni là một trong những người hạ gục thủ môn David De Gea (Manchester United) trên chấm luân lưu tại chung kết U17 thế giới năm 2007. Giải đấu mà Oseni đã cùng với các đồng đội của mình lần lượt vượt qua U17 Pháp, U17 Colombia, U17 Argentina, U17 Đức và tất nhiên là cả U17 Tây Ban Nha để giành chức vô địch thế giới lứa tuổi U17. Trải qua 15 năm sự nghiệp thi đấu của mình, cầu thủ người Nigeria sinh năm 1991 này đã trải qua 15 câu lạc bộ và Sông Lam Nghệ An chính là câu lạc bộ thứ 16 anh từng thi đấu.

Trong danh sách các câu lạc bộ đó có châu Á, châu Phi, châu Âu, có vô danh, có nổi tiếng, Việt Nam chính là nơi anh gắn bó với phần lớn sự nghiệp quần đùi áo số. Và phải khi gia nhập câu lạc bộ Hà Nội tại V-League 2017, Oseni mới như "cá gặp nước". 41 bàn sau 53 trận đấu trên tất cả các mặt trận đã đưa Oseni đến với những danh hiệu đầu tiên. Chức vô địch V-League 2018 và vua phá lưới V-League với thành tích 17 bàn như lời khẳng định giá trị của tiền đạo người Nigeria.

Tuy nhiên chấn thương nặng tại V-League 2019 đã làm đứt mối lương duyên giữa Hà Nội và Oseni. Sau hơn 2 năm rời Việt Nam, anh quay trở lại với mảnh đất hình chữ S từ đầu mùa giải V-League 2022. Tưởng chừng như Oseni một lần nữa khoác áo thi đấu cho Câu lạc bộ Hà Nội. Tuy nhiên sự thay đổi bất ngờ trên băng ghế ban huấn luyện đã khiến Oseni không còn nằm trong kế hoạch của đội bóng Thủ đô, thay vào đó là các bản hợp đồng mới đến từ châu Âu.

Bén duyên với Sông Lam Nghệ An

Nắm lấy cơ hội đó Ban lãnh đạo Sông Lam Nghệ An đã nhanh tay ký hợp đồng với Oseni thay thế cho tiền đạo Basit - người đã có 1 bàn thắng sau 2 trận đấu tại V-League nhưng không đóng góp được nhiều trong lối chơi của toàn đội. Việc có được Oseni giúp cho Sông Lam Nghệ An có một "sát thủ" trong vòng cấm đúng nghĩa.

Oseni nhanh chóng tìm được tiếng nói chung với bộ đôi Olaha và Phan Văn Đức tạo nên mũi đinh ba đáng sợ trên hàng công Sông Lam Nghệ An. Có Oseni, lối đá tấn công của Sông Lam Nghệ An trở nên đa dạng và biến hóa hơn rất nhiều. Từ những tình huống xuống biên, hay những tình huống tấn công vỗ mặt hoặc là một pha phản công nhanh. Lợi thế thể lực sung mãn, chọn vị trí tốt, sức tì đè và dứt điểm đa dạng vẫn là những điểm nổi bật của Oseni.

Dù mới chỉ thi đấu được 6 trận cho Sông Lam Nghệ An nhưng Oseni đã kịp góp công trực tiếp vào 4 bàn thắng cho đội bóng xứ Nghệ (3 bàn thắng, 1 kiến tạo). Bên cạnh đó còn biết bao lần "làm khổ" các hàng phòng ngự đối phương bằng các pha đi bóng dũng mãnh nhưng không kém phần lắt léo. Không chỉ tham gia vào mặt trận tấn công, Oseni còn tích cực tham gia vào mặt trận phòng ngự với những pha không chiến máu lửa và những pha tranh chấp đầy nhiệt huyết bên phần sân đối phương.

Chia sẻ về ngôi nhà mới Sông Lam Nghệ An, Oseni nói: “Ngay khi được Sông Lam Nghệ An đề nghị ký hợp đồng, tôi đồng ý ngay lập tức, bởi tôi khát khao được ra sân, được thi đấu và Sông Lam Nghệ An là một đội bóng lớn tại V-League”. Cầu thủ người Nigeria cũng cảm thấy người hâm mộ Nghệ An mến khách và nồng nhiệt. Sự yêu mến của các đồng đội mới, đặc biệt là các cầu thủ trẻ khiến anh có cảm giác đội bóng xứ Nghệ là gia đình thứ hai của mình và điều đó có tác động rất lớn đến màn trình diễn trên sân cỏ của anh.

Ngày tái ngộ đội bóng cũ

Cùng với Sông Lam Nghệ An, Hà Nội là một trong những đội bóng có hàng thủ tốt nhất V-League hiện nay (mới chỉ thủng lưới 6 bàn). Mặc dù chính Sông Lam Nghệ An là đội giành chiến thắng trong lần đối đầu gần đây nhất nhưng thành tích đối đầu trong 10 trận đấu gần nhất thì đội bóng xứ Nghệ lại lép vế hoàn toàn ( 8 thua - 1 hòa - 1 thắng). Trận đấu giữa Câu lạc bộ Hà Nội và Sông Lam Nghệ An cuối tuần này sẽ là trận cầu thượng đỉnh trên bảng xếp hạng V-League, nơi mà không có chỗ cho những sai lầm và các cầu thủ phải tận dụng triệt để những cơ hội mà mình có được.

Trong trận đấu với Câu lạc bộ Hà Nội sắp tới, Oseni và các đồng đội ở Sông Lam Nghệ An sẽ phải cố gắng hết mình để xuyên thủng một hàng thủ có số má với nhiều cầu thủ đã và đang tuyển thủ quốc gia (Tấn Trường, Văn Kiên, Duy Mạnh, Thành Chung, Bùi Hoàng Việt Anh, Đoàn Văn Hậu). Và đây cũng chính là cơ hội cho Oseni chứng minh cho đội bóng thủ đô thấy rằng mình chưa hết thời, mình vẫn đang là một trong những "ngòi nổ" xuất sắc của V-League.

Trước thềm trận đấu đặc biệt này, khi được hỏi cảm giác khi gặp lại đội bóng cũ Câu lạc bộ Hà Nội, Oseni cho biết: “Đây là một trận đấu lớn đối với tôi và toàn đội. Sông Lam Nghệ An và Câu lạc bộ Hà Nội đều là những đội mạnh và có lợi thế riêng. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giành chiến thắng”.

Có thể nói Oseni là một nước cờ hợp lý của ban lãnh đạo đội bóng xứ Nghệ và đã giải quyết được một phần nỗi lo ngoại binh của Sông Lam Nghệ An bao năm nay. Nếu tiếp tục duy trì được phong độ như những gì đã thể hiện, Oseni sẽ là một trong những nhân tố quan trọng giúp cho Sông Lam Nghệ An có vị trí tốt trên bảng xếp hạng V-League 2022.