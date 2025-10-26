Oura Ring 4: Nhỏ gọn hơn, pin lâu hơn và thông minh vượt trội Oura Ring 4 tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu trong phân khúc nhẫn thông minh với thiết kế thoải mái hơn, thời lượng pin 5-6 ngày và ứng dụng phân tích sức khỏe trực quan.

Thiết kế tinh xảo: Sự thoải mái và bền bỉ vượt trội

Một trong những thay đổi lớn nhất trên Oura Ring 4 là thiết kế bên trong. Không còn hai núm cảm biến nhô ra như thế hệ trước, mặt trong của nhẫn giờ đây hoàn toàn phẳng, mang lại cảm giác đeo như một chiếc nhẫn thông thường. Thay đổi này giúp người dùng không còn cảm thấy vướng víu hay cần thời gian để làm quen.

Thân nhẫn cũng có vẻ mỏng hơn một chút, góp phần nâng cao sự thoải mái tổng thể. Với thiết kế không có mặt phẳng lớn (plateau) như một số phiên bản cũ, Oura Ring 4 trông giống một món đồ trang sức hơn là một thiết bị công nghệ. Lớp hoàn thiện kim loại, ví dụ như phiên bản Vàng hồng (Rose Gold), cũng cho thấy độ bền đáng kinh ngạc, chống trầy xước tốt hơn nhiều so với dự kiến sau nhiều tháng sử dụng.

Hệ thống cảm biến thu nhỏ: Sức mạnh ẩn giấu bên trong

Dù có kích thước nhỏ gọn, Oura Ring 4 được trang bị đầy đủ các cảm biến tiên tiến để theo dõi chỉ số sức khỏe. Thiết bị sử dụng hệ thống đèn LED xanh, đỏ và hồng ngoại để đo lường liên tục các chỉ số quan trọng ngay dưới bề mặt da.

LED xanh và hồng ngoại: Đo nhịp tim và sự biến thiên nhịp tim (HRV).

Tất cả dữ liệu này được thu thập liên tục, đặc biệt là trong khi ngủ, để cung cấp một bức tranh toàn cảnh về sức khỏe của người dùng.

Trải nghiệm ứng dụng: Nơi dữ liệu sức khỏe trở nên dễ hiểu

Điểm sáng thực sự của Oura Ring 4 nằm ở ứng dụng đi kèm. Oura đã thành công trong việc tổng hợp một lượng lớn dữ liệu phức tạp và trình bày chúng một cách cực kỳ trực quan, dễ hiểu. Đây là yếu tố khác biệt lớn nhất so với các đối thủ cạnh tranh.

Ứng dụng Oura hiển thị radar triệu chứng và các chỉ số hàng ngày.

Giao diện chính của ứng dụng hiển thị các điểm số cốt lõi do thuật toán của Oura phát triển, bao gồm: Mức độ Sẵn sàng (Readiness), Giấc ngủ (Sleep) và Hoạt động (Activity). Người dùng có thể nhanh chóng nắm bắt tình trạng sức khỏe tổng thể hoặc nhấn vào từng chỉ số để xem phân tích chi tiết. Oura cũng liên tục cập nhật ứng dụng để mang lại nhiều tính năng hữu ích hơn, tạo ra một trải nghiệm người dùng xuất sắc, dù có mức phí thuê bao 6 USD mỗi tháng.

Ứng dụng Oura hiển thị phân tích chi tiết về giấc ngủ.

Hiệu năng thực tế và thời lượng pin: Đồng hành suốt cả tuần

Về độ chính xác, dữ liệu do Oura Ring 4 thu thập tương đồng với các thiết bị đeo thông minh khác. Mặc dù khả năng theo dõi luyện tập có thể không chi tiết bằng đồng hồ thể thao chuyên dụng, nó vẫn cung cấp đủ thông tin cần thiết cho người dùng phổ thông. Triết lý của Oura là tập trung vào bức tranh sức khỏe tổng thể thay vì chỉ các buổi tập riêng lẻ.

Thời lượng pin là một cải tiến đáng chú ý. Oura Ring 4 có thể hoạt động từ 5 đến 6 ngày sau mỗi lần sạc đầy, tăng so với khoảng 4 ngày của thế hệ trước. Thời gian sạc cũng rất nhanh, chỉ mất chưa đầy một giờ để sạc đầy từ 0%. Bộ sạc mới cũng được thiết kế gọn gàng và ổn định hơn trên bàn làm việc.

Oura Ring 4 có phải là lựa chọn dành cho bạn?

Với mức giá khởi điểm 349 USD, Oura Ring 4 là một khoản đầu tư đáng cân nhắc. Mức giá này phản ánh chi phí nghiên cứu và phát triển để tích hợp công nghệ cao vào một thiết bị nhỏ gọn. Thiết bị này đặc biệt phù hợp với những người dùng ưu tiên sự tối giản, không muốn một màn hình liên tục hiển thị thông báo trên cổ tay nhưng vẫn muốn theo dõi sức khỏe một cách toàn diện và chi tiết.

Nếu bạn đánh giá cao một thiết bị đeo kín đáo, thoải mái, có thời lượng pin dài và cung cấp dữ liệu sức khỏe sâu sắc qua một ứng dụng xuất sắc, Oura Ring 4 gần như không có đối thủ. Nó đã kế thừa và phát huy thành công những gì thế hệ trước đã làm được, tiếp tục là chuẩn mực cho danh mục nhẫn thông minh.