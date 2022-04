PC Nghệ An: Sẵn sàng phương án vận hành hệ thống điện an toàn, ổn định trong các ngày lễ 30/4, 1/5

Để chuẩn bị cho việc cấp điện an toàn, ổn định, chống quá tải mùa nắng nóng và các ngày lễ lớn, Công ty Điện lực Nghệ An đã tổ chức cuộc họp truyền hình trực tuyến rà soát, kiểm tra công tác chuẩn bị cấp điện liên tục, an toàn, ổn định trong kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5.



Trước đó, ngay từ những tháng đầu năm đến nay Công ty Điện lực Nghệ An (PC Nghệ An) đã thực hiện nâng công suất 08 máy biến áp (MBA) luân chuyển 74 MBA nội bộ, đầu tư 28,7km đường dây Trung áp, 26 Trạm biến áp, 34,3km đường dây 0,4kV. Xây dựng 2 mạch xuất tuyến 22kV để chống quá tải kết nối liên thông mạch vòng cấp điện ổn định cho khu vực thành phố Vinh.

Ông Lê Quang Thanh - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An, chủ trì cuộc họp trực tuyến rà soát, kiểm tra công tác chuẩn bị cấp điện liên tục, an toàn, ổn định trong kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5.

Công nhân Điện lực TP Vinh kiểm tra, xử lý trạm biến áp đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định mùa nắng nóng. Căn cứ vào phương án cấp điện chung của toàn Công ty và đặc điểm lưới điện của từng đơn vị, các Điện lực trực thuộc đã triển khai lập và thực hiện phương án đảm bảo cung ứng điện ổn định, an toàn, tin cậy, phục vụ các yêu cầu hoạt động chính trị, xã hội, sản xuất, kinh doanh của địa phương và nhu cầu sinh hoạt, vui chơi của nhân dân trong các ngày lễ trên địa bàn toàn tỉnh. Theo đó, từ 0h00 đến 24h các ngày 30/4 và 01/5/2022, không thực hiện các công việc cắt điện trên lưới làm mất điện khách hàng, trừ trường hợp cắt điện để xử lý sự cố. Phát quang hành lang tuyến để đảm bảo lưới điện vận hành an toàn, liên tục. Ông Lê Quang Thanh - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An cho biết: “Qua cuộc họp rà soát, kiểm tra công tác chuẩn bị cấp điện, về cơ bản các Điện lực trực thuộc đã chuẩn bị tốt phương án đảm bảo cung cấp điện cho các ngày lễ lớn 30/4 và 01/5/2022. Ban Giám đốc Công ty cũng đã yêu cầu các đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ kép, vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa tăng cường kỷ luật trong vận hành, bảo vệ an ninh, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ. Thực hiện nghiêm chế độ trực vận hành, sửa chữa điện 24/24h. Các vật tư, thiết bị, hệ thống thông tin liên lạc và phương tiện đi lại đã được chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng xử lý nhanh các sự cố phát sinh. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị tiếp tục tăng cường kiểm tra, củng cố lưới điện, rà soát, xử lý các khiếm khuyết trên lưới điện trước các ngày lễ. Công ty Điện lực Nghệ An sửa chữa, xử lý khiếm khuyết trên lưới điện bằng công nghệ Hotline để giảm thiểu thời gian mất điện, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng. Đặc biệt, lưu ý các đơn vị đảm bảo điện cho các điểm quan trọng, các điểm diễn ra hoạt động chính trị, văn hóa, nghệ thuật chào mừng các ngày lễ... Phối hợp với địa phương và các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các biện pháp sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả đến khách hàng sử dụng điện.



Trong những năm qua, Công ty Điện lực Nghệ An đã đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trong kinh doanh và vận hành lưới điện. Nâng cao dịch vụ khách hàng, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn toàn tỉnh.