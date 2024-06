Petrolimex Nghệ An kinh doanh dầu diesel tiêu chuẩn Euro 5 - nhiên liệu diesel cao cấp sử dụng cho các dòng xe thế hệ mới

Dầu diesel tiêu chuẩn Euro 5 (viết tắt là DO 0,001S-V) là nhiên liệu diesel có chất lượng cao cấp nhất hiện nay. Dầu DO 0,001S-V có 16 thông số trong thành phần chất lượng nhưng thông số được quan tâm nhất là hàm lượng lưu huỳnh có trong nhiên liệu. DO 0,001S-V có hàm lượng lưu huỳnh tối đa là 10 mg/kg (max), phù hợp với tiêu chuẩn khí thải mức 5 (Euro 5).

Từ 1/1/2018, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) nói chung và Công ty Xăng dầu Nghệ An (Petrolimex Nghệ An) nói riêng đã tiên phong phân phối sản phẩm diesel tiêu chuẩn Euro 5 ra thị trường. Việc kinh doanh dầu DO 0,001S-V nhằm cung cấp cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao nhất, góp phần giảm phát thải khí độc hại ra môi trường, gây hiệu ứng nhà kính.

Ngoài ra, dầu DO 0,001S-V còn mang nhiều ưu điểm khác như: Tăng độ bền và hiệu suất của động cơ, tốt cho hệ thống xử lý khí thải nhờ hàm lượng lưu huỳnh rất thấp và an toàn cho người sử dụng. Việc này nằm trong lộ trình thực hiện Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 01/9/2011. Các loại xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới phải áp dụng tiêu chuẩn khí thải mức 5 - Euro 5 kể từ ngày 1/1/2022.

Hiện nay, theo khuyến cáo của các nhà sản xuất động cơ, dầu diesel tiêu chuẩn Euro 5 cần phải được sử dụng cho các dòng xe thế hệ mới như: Ranger, Raptor, Everest, Transit 2.2L của hãng Ford Việt Nam; xe Hilux của hãng Toyota Việt Nam; xe Pajero Sport, Triton của hãng Mitsubishi Motors; các dòng xe tải của hãng Isuzu Việt Nam: Q-series, N-series và F-series; các dòng xe ô tô đầu kéo Mỹ của International Truck, Freightliner Truck,...

Trên địa bàn Nghệ An chỉ có Petrolimex Nghệ An là đơn vị duy nhất cung ứng, kinh doanh sản phẩm diesel tiêu chuẩn Euro 5. Công ty hiện có 09 Cửa hàng xăng dầu nằm trên địa bàn các huyện, thị có kinh doanh diesel tiêu chuẩn Euro 5.

Thời gian tới, Petrolimex Nghệ An sẽ tiếp tục bổ sung các điểm CHXD có kinh doanh thêm mặt hàng này nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người tiêu dùng, khách hàng về mặt hàng diesel tiêu chuẩn Euro 5.

Công ty Xăng dầu Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng và đối tác hình ảnh 09 CHXD đang có bán dầu diesel tiêu chuẩn Euro 5, có link định vị của Cửa hàng trên Google map đính kèm. Petrolimex Nghệ An rất hân hạnh được phục vụ Quý khách hàng, đối tác.

