Petrolimex Nghệ An: Thanh toán thông minh - Lợi ích đồng hành

(Baonghean.vn) - Kể từ tháng 11/2021, Công ty Xăng dầu Nghệ An (Petrolimex Nghệ An) đã áp dụng giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt tại hệ thống cửa hàng xăng dầu trực thuộc với thông điệp "Thanh toán thông minh - lợi ích đồng hành". Theo đó, khách hàng mua hàng hóa, dịch vụ tại các CHXD trực thuộc Petrolimex Nghệ An sẽ được chấp nhận thanh toán không dùng tiền mặt đa phương thức bao gồm: thanh toán thẻ tiếp xúc và không tiếp xúc đối với thẻ quốc tế (Visa, Master), thẻ nội địa thuộc hệ thống Napas; thanh toán bằng QR code qua ứng dụng di động… Đồng thời, khi khách hàng đăng ký thành viên Petrolimex ID và mua xăng dầu thanh toán qua một trong các hình thức nêu trên, khách hàng sẽ được tích điểm và tham gia quay số với nhiều giải thưởng lớn. Quý khách hàng hãy tải App Petrolimex và đăng ký Petrolimex ID để tận hưởng các tiện ích hiện đại cùng nhiều quyền lợi khác từ Petrolimex.

P.V