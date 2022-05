Petrolimex Nghệ An trao thưởng Chương trình khuyến mại 'Thanh toán thông minh – Lợi ích đồng hành'

Từ ngày 19/11/2021 đến ngày 31/03/2022, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) đã triển khai Chương trình khuyến mại "Thanh toán thông minh - Lợi ích đồng hành" để tri ân những khách hàng đã ủng hộ, tin dùng hàng hóa - dịch vụ Petrolimex trên cả nước. Theo đó, mỗi tài khoản khách hàng thân thiết của Petrolimex (Petrolimex ID) sau khi được xác thực hiệu lực lần đầu tiên và phát sinh giao dịch mua xăng, dầu tại các cửa hàng xăng dầu trực thuộc Petrolimex sẽ được tặng 01 mã dự thưởng để tham dự chương trình quay số trúng thưởng.

Ngày 14/4/2022, tại trụ sở Tập đoàn - số 9 Đào Duy Anh, quận Đống Đa, Hà Nội, đã tổ chức thành công Lễ quay số và tìm ra những khách hàng thân thiết may mắn trúng thưởng nhiều phần quà giá trị.

Lễ quay số đã tìm ra được hơn 1.100 chủ nhân cho các giải thưởng của 3 miền Bắc, Trung, Nam bao gồm: 01 giải Đặc biệt: Xe ô tô Toyota Corolla Cross Hybrid; 02 giải Nhất: Mỗi giải 01 xe máy Honda SH mode; 10 giải Nhì: Mỗi giải 01 xe máy Honda Vision; 100 giải Ba: Mỗi giải 01 xe máy Honda Wave Alpha; 1.000 Giải khuyến khích: Mỗi giải 01 hộp dầu xe ô tô PLC Racer Plus (4 lít).

Lãnh đạo Sở Công Thương và Công ty Xăng dầu Nghệ An trao giải Nhì cho khách hàng may mắn - ông Bùi Trung Dũng, ngụ tại Chung cư Saigon Sky, khối 3, phường Đội Cung, TP.Vinh. Ảnh: Quang An