Petrolimex ủng hộ hơn 2 tỷ đồng giúp đồng bào khắc phục hậu quả bão số 10 (Bualoi)

Thu Hương 08/10/2025 17:55

Trước những mất mát, thiệt hại nặng nề do cơn bão số 10 (Bualoi) gây ra, Đảng ủy, Công đoàn và Đoàn Thanh niên Công ty TNHH MTV Petrolimex Nghệ An phối hợp tổ chức Lễ phát động quyên góp, ủng hộ đồng bào tỉnh Nghệ An khắc phục hậu quả.

Trong bối cảnh bão số 10 gây thiệt hại nặng nề cho nhiều tỉnh thành miền Trung, đặc biệt là Nghệ An - địa bàn trực tiếp chịu ảnh hưởng, Petrolimex Nghệ An đã chủ động triển khai chương trình quyên góp với tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”.

Tổng số tiền ủng hộ tại lễ phát động là hơn 145 triệu đồng, do cán bộ, công nhân viên Công ty quyên góp thông qua các hình thức tại Văn phòng Công ty và các đơn vị trực thuộc.

Công ty TNHH MTV Petrolimex tham gia lễ phát động ủng hộ đồng bào tỉnh Nghệ An khắc phục hậu quả do bão số 10 (Bualoi) do Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam phát động. Ảnh PV
Công ty TNHH MTV Petrolimex tham gia lễ phát động ủng hộ đồng bào tỉnh Nghệ An khắc phục hậu quả do bão số 10 (Bualoi) do Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam phát động. Ảnh PV

Ông Nguyễn Sỹ Văn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Petrolimex Nghệ An nhấn mạnh: “Dù đơn vị cũng đang chịu nhiều ảnh hưởng từ thiên tai, nhưng với truyền thống gần 70 năm xây dựng và phát triển của Petrolimex Nghệ An luôn đặt tinh thần vì cộng đồng lên hàng đầu, chúng tôi cho rằng, mỗi tấm lòng sẻ chia lúc khó khăn là nguồn động viên quý báu giúp đồng bào vượt qua hoạn nạn”.

PETROLIMEX Trao 2 tỷ đồng ủng hộ đồng bào tỉnh Nghệ An bị ảnh hưởng do báo số 10 (BUALOI) gây ra. Ảnh PV
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam trao 2 tỷ đồng ủng hộ đồng bào tỉnh Nghệ An bị ảnh hưởng do bão số 10 (Bualoi) gây ra. Ảnh: PV

Trước đó, thực hiện chủ trương của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Ban lãnh đạo Công ty TNHH MTV Petrolimex Nghệ An do ông Nguyễn Sỹ Văn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty làm trưởng đoàn đã thay mặt Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam trực tiếp trao cho Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An số tiền 2 tỷ đồng ủng hộ đồng bào tỉnh Nghệ An khắc phục hậu quả do bão số 10 (Bualoi) gây ra. Toàn bộ số tiền ủng hộ được trích từ nguồn chi phí kinh doanh của Công ty và chuyển trực tiếp vào tài khoản Ban Cứu trợ tỉnh Nghệ An, nhằm đảm bảo công khai, minh bạch và đúng đối tượng thụ hưởng.

Hoạt động ủng hộ, chia sẻ khó khăn với người dân vùng bão lũ khẳng định vai trò, trách nhiệm của Petrolimex Nghệ An nói riêng và Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam nói chung trong công tác an sinh xã hội, phát huy truyền thống “lá lành đùm lá rách” của dân tộc.

Được biết, từ đầu năm 2025 đến nay, Tập đoàn ủng hộ xây dựng Tiểu học và Trung học cơ sở xã Quỳnh Thọ, nay là xã Quỳnh Phú (Nghệ An) 3,6 tỷ đồng; ủng hộ bão lụt 2 tỷ đồng; các hoạt động an sinh xã hội của Công ty TNHH MTV Petrolimex Nghệ An là hơn 1,2 tỷ đồng.

