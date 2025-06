Thời sự PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ thăm tòa soạn và tặng Báo Nghệ An trọn bộ tiểu thuyết "Nước non vạn dặm" Chiều 13/6, nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025), PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương kiêm Trưởng ban Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật đã tới thăm tòa soạn và Ban Biên tập, cán bộ, nhân viên Báo Nghệ An.

Đón tiếp PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ có đồng chí Ngô Đức Kiên - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An và các đồng chí Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An.

PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ tặng Ban Biên tập Báo Nghệ An bộ tiểu thuyết "Nước non vạn dặm". Ảnh: Thành Cường

Thăm tòa soạn và Ban Biên tập Báo Nghệ An, PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ đã trao tặng bộ tiểu thuyết 5 tập "Nước non vạn dặm". Bộ tiểu thuyết khắc họa hình tượng Hồ Chí Minh từ truyền thống văn hóa, yêu nước, cách mạng của quê hương, của dân tộc kết hợp với tinh hoa văn hóa, cách mạng của thời đại.

Sau nhiều năm nung nấu, kiên trì tìm kiếm, tích lũy tư liệu, sử liệu và thực hiện các chuyến đi nghiên cứu ở trong và ngoài nước; tiến hành các thao tác tích hợp, phân tích, so sánh, đối chiếu các tư liệu đã có, năm 2022, PGS.TS Nhà văn Nguyễn Thế Kỷ đã cấu trúc đề cương và bắt tay viết đồng thời bộ tiểu thuyết và bộ sử thi nghệ thuật cùng mang tên “Nước non vạn dặm”. Bộ sử thi nghệ thuật đã dựng xong phần I “Nợ nước non” trong tập kịch bản 5 phần. Vở kịch hát “Nợ nước non” đã đến với đông đảo công chúng ở nhiều tỉnh, thành phố, cơ quan, đơn vị trong cả nước.

Bộ tiểu thuyết "Nước non vạn dặm" gồm 5 tập, được ra mắt đúng vào dịp kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Cường

Bộ trường thiên tiểu thuyết “Nước non vạn dặm” ra mắt bạn đọc mỗi năm 1 tập: “Nợ nước non”, năm 2022; “Lênh đênh bốn biển”, năm 2023; “Từ Việt Bắc về Hà Nội”, đầu năm 2024; “Đường lên Điện Biên”, cuối năm 2024 và tập thứ 5 - tập cuối “Việt Nam - Hồ Chí Minh”, ra mắt bạn đọc giữa tháng 5/2025, đúng dịp kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bộ tiểu thuyết được PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ ấp ủ, chuẩn bị và thực hiện trong 20 năm, bằng sự nghiên cứu lịch sử, chính trị, văn hóa… công phu, nghiêm túc; bằng sự trải nghiệm, tích lũy vốn sống nhiều năm ở quê hương Nghệ An và nhiều vùng đất trong, ngoài nước và trên tất cả là niềm yêu kính vô bờ bến đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bộ tiểu thuyết đã khắc họa hình tượng Hồ Chí Minh từ truyền thống văn hóa, yêu nước, cách mạng của quê hương, của dân tộc kết hợp với tinh hoa văn hóa, cách mạng của thời đại. Ảnh tư liệu

Thăm tòa soạn Báo Nghệ An nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ - nguyên Tổng Biên tập Báo Nghệ An chúc mừng, đánh giá cao tinh thần không ngừng đổi mới, sáng tạo của Ban Biên tập và tập thể cán bộ, phóng viên, nhân viên tòa soạn trong thời gian qua.

Từ một ấn phẩm tuyên truyền của Đảng bộ tỉnh, Báo Nghệ An vươn lên trở thành một trong những tờ báo Đảng địa phương có chất lượng hàng đầu. Những cán bộ, phóng viên Báo Nghệ An có mặt bất cứ nơi đâu khi Nhân dân và công chúng cần. Từ những sự kiện chính trị quan trọng, tại các điểm nóng, đến vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới, hải đảo và những nơi khó khăn, gian khổ.

Bắt kịp xu thế chuyển đổi số, Báo Nghệ An thực hiện thêm một bước tiến về tích hợp dữ liệu và công nghệ số vào các hoạt động xuất bản. Công nghệ AI – trí tuệ nhân tạo đã được ứng dụng để tham gia vào các khâu, quy trình làm báo hiện đại. Các sản phẩm báo chí được phân phối, chia sẻ trên hệ sinh thái số của Báo như: Webside, các nền tảng xã hội như: Spotify, Youtube, Facebook, Tiktok.. thu hút hàng triệu lượt đọc, lượt xem, lượt nghe.

Ban Biên tập Báo Nghệ An tặng PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ quà lưu niệm mừng kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. Ảnh: Thành Cường

Thay mặt Ban Biên tập, đồng chí Ngô Đức Kiên - Bí thư Đảng uỷ, Tổng Biên tập Báo Nghệ An cảm ơn sự quan tâm, tình cảm gắn bó, chân thành của PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ với tòa soạn, đồng thời cho biết: Được ươm trồng trên mảnh đất báo chí cách mạng Việt Nam, gần 64 năm qua “hạt giống đỏ” Báo Nghệ An không ngừng lớn mạnh, trưởng thành và đơm hoa kết trái. Với với tinh thần đổi mới, sáng tạo, tập thể cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Nghệ An tiếp tục nỗ lực, dấn thân, cống hiến, đổi mới, sáng tạo hướng đến trở thành địa chỉ truyền thông tin cậy, thương hiệu mạnh trong lòng bạn đọc.

Dịp này, PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ cũng đã trao tặng Báo Nghệ An nhiều đầu sách do đồng chí biên soạn. Đây là nguồn tài liệu quý phục vụ cho công tác nghiên cứu, tra cứu và lưu trữ của Báo Nghệ An.