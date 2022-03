Phá 2 chuyên án, bắt 9 đối tượng, thu giữ 4 kg ma túy, 2 bánh hêrôin

(Baonghean.vn) - Ngày 7/3, Công an thành phố Vinh cho biết: Dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, đơn vị vừa phá thành công 02 chuyên án lớn về ma túy; bắt 9 đối tượng, thu giữ 04kg ma túy đá, 02 bánh hêrôin và hàng chục nghìn viên ma túy.