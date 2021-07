Phá án nhanh nhờ tin báo của nhân dân

Dựa vào tai mắt của nhân dân

Vào khoảng 20h ngày 12/4/2021, Công an thị trấn Quỳ Hợp nhận được tin báo của chủ gara sửa chữa xe ô tô Nho Nhường tại khối 2, thị trấn Quỳ Hợp về việc có kẻ gian đột nhập lấy trộm 1 vỏ cầu xe tải trị giá khoảng 20 triệu đồng.

Trong lúc lực lượng công an đến tiếp cận hiện trường để điều tra thì nhận được tin báo của quần chúng phát hiện 2 nam thanh niên đi cùng một chiếc xe máy có biểu hiện khả nghi. Hai thanh niên này đi từ hướng thị trấn Quỳ Hợp về phía xã Châu Quang, không đội mũ bảo hiểm và có chở theo 1 thanh kim loại có kích thước lớn, nghi là vỏ cầu xe tải. Ngay lập tức, Công an thị trấn Quỳ Hợp đã khẩn trương xác minh, làm rõ. Đến 23h30’ cùng ngày đã bắt giữ 2 đối tượng trộm cắp tài sản của cửa hàng sửa chữa ô tô nói trên.

Công an huyện Quỳ Hợp điều tra hiện trường vụ việc vi phạm pháp luật trên địa bàn xã Châu Hồng. Ảnh: C.T.V

Đó là S.V.K (SN 1995) và S.T.K (SN 1995), cùng trú tại xóm Yên Luốm, xã Châu Quang. Tang vật thu giữ là 1 vỏ cầu xe tải trị giá khoảng 20 triệu đồng. Tại cơ quan Công an, 2 đối tượng trên đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Trao đổi về vụ việc, lãnh đạo Công an huyện Quỳ Hợp cho biết, nhờ nguồn tin báo của quần chúng nhân dân, vụ việc đã được giải quyết nhanh chóng ngay trong đêm. Không chỉ vụ việc kể trên, qua tin báo tố giác tội phạm của nhân dân đã giúp lực lượng công an đấu tranh, phá thành công nhiều vụ việc vi phạm pháp luật khác chỉ trong một thời gian ngắn.

Ví như việc tìm kiếm và giải cứu thành công 4 cháu gái bị một số đối tượng rủ rê, lôi kéo đến làm tiếp viên karaoke tại tỉnh Thanh Hóa vào tháng 7/2020. Cụ thể, ngày 28/7/2020, Công an huyện Quỳ Hợp nhận được tin báo của người dân về việc 4 cháu gái ở xã Châu Cường gồm: L.T.H.D (SN 2007); M.T.T.V (SN 2004) cùng trú tại bản Nguông; L.T.B (SN 2006); L.T.S (SN 2007) cùng trú tại bản Khì bỏ nhà đi từ ngày 26/7/2020, gia đình không liên lạc được. Nguồn tin cho hay, các cháu bé này đi khỏi địa bàn để làm ăn nhưng có dấu hiệu bị đối tượng xấu lợi dụng.

Nhận được tin báo, Công an huyện Quỳ Hợp, Công an xã Châu Cường đã phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ của Phòng PC02 Công an tỉnh xác minh vụ việc. Qua đó, đã xác định được 4 cháu bé chưa đầy 16 tuổi kể trên do nhẹ dạ cả tin nên đã bị một số đối tượng rủ rê, lôi kéo đến làm tiếp viên tại quán karaoke tại phường thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa). Ngay sau đó, tổ công tác đã phối hợp với Công an thị xã Nghi Sơn giải cứu thành công và đưa 4 cháu gái về trao trả cho gia đình.

Mô hình "Móc khóa an ninh"

Công an huyện Quỳ Hợp tặng các móc khóa có ghi số điện thoại đường dây nóng cho người dân. Ảnh: Hoài Thu

Để phát huy vai trò “tai mắt” của nhân dân trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, từ năm 2019 đến nay, người dân, cán bộ ở các thôn, bản trên địa bàn huyện Quỳ Hợp được lực lượng Công an tặng các móc khóa có ghi các số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm. Mới đầu các móc khóa được in số điện thoại của Công an huyện, sau đó được bổ sung thêm các số điện thoại của Công an các xã. Tùy theo địa phương, người dân sẽ được tặng các móc khóa phù hợp.

Vì vậy, người dân có thể dễ dàng thông báo tin tức về các trường hợp phạm tội thông qua số điện thoại tiếp nhận ghi trên móc khóa mà mình luôn mang theo. Nhờ đó, nhiều vụ việc vi phạm pháp luật ở cơ sở đã được trình báo đến cơ quan chức năng xử lý kịp thời.

Ví như vụ việc ngày 21/4/2021, Công an huyện Quỳ Hợp nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc gia đình ông C.Đ.C, trú tại xóm Tam Thành, xã Châu Thái (Quỳ Hợp) có nghi vấn buôn bán, tàng trữ động vật hoang dã, sử dụng động vật hoang dã để chế biến thực phẩm. Sau khi nhận được tin báo, bằng các biện pháp nghiệp vụ, vào hồi 15h30’ cùng ngày, Công an huyện Quỳ Hợp đã phối hợp với Công an xã Châu Thái phát hiện và bắt quả tang đối tượng C.Đ.C tàng trữ trái phép động vật hoang dã, thu giữ 14 cá thể động vật hoang dã với tổng khối lượng là 89,7 kg.

Công an huyện Quỳ Hợp đã tặng gần 6.000 "Móc khóa an ninh" cho người dân trên địa bàn. Ảnh: Hoài Thu

Nói về hiệu quả của mô hình “Móc khóa an ninh”, lãnh đạo Công an huyện Quỳ Hợp cho biết, qua 2 năm triển khai, Công an huyện đã nhận được hàng trăm cuộc gọi đến qua số điện thoại in trên móc khóa của quần chúng nhân dân. Qua đó, tiếp nhận 267 tin báo liên quan đến an ninh, trật tự. Trong đó, có 120 tin báo về tội phạm và các hành vi xâm phạm trật tự xã hội; 31 tin báo liên quan đến tệ nạn đánh bạc; 15 tin báo liên quan đến các điểm sử dụng trái phép chất ma túy; 31 tin báo về các hành vi xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, môi trường; 36 tin báo liên quan đến các vụ việc cháy, nổ và tai nạn, thương tích; 34 tin báo liên quan đến tai nạn, va chạm giao thông.



Triển khai mô hình “Móc khóa an ninh” tính đến tháng 5/2021, trên địa bàn huyện Quỳ Hợp đã có hơn 5.700 móc khóa được cấp phát miễn phí cho cán bộ, nhân dân tại 14 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Lan tỏa phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"

Để tăng cường sự tương tác tích cực giữa nhân dân và lực lượng chức năng, Công an Quỳ Hợp còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến từng người dân thông qua việc thường xuyên bám nắm địa bàn, thực hiện các diễn đàn Công an lắng nghe nhân dân, đặt các hòm thư tố giác tội phạm, phối hợp với địa phương xây dựng các câu lạc bộ hưởng ứng phong trào giữ gìn an ninh ở cơ sở

Đặc biệt, trong thời gian diễn ra dịch Covid-19, vai trò “tai mắt” của nhân dân được phát huy khi mọi thông tin liên quan đến vi phạm trong công tác phòng, chống dịch ở cơ sở được người dân phát hiện, trình báo kịp thời.

Điển hình như trường hợp L.V.V (SN 1993), trú xóm Na Noong, xã Châu Hồng, (Quỳ Hợp) tự ý ra khỏi nhà trong thời hạn áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà theo các quyết định của Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 xã Châu Hồng vào đầu tháng 7/2021. Vi phạm của L.V.V đã được người dân phát hiện, trình báo lên chính quyền. Sau đó, UBND huyện Quỳ Hợp đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế đối với L.V.V 7,5 triệu đồng.

Công an huyện Quỳ Hợp bắt đối tượng buôn bán ma túy cộm cán. Ảnh: Công an Quỳ Hợp cung cấp

Hoặc 5 trường hợp đi từ vùng có dịch về huyện Quỳ Hợp nhưng trốn khai báo y tế cũng được lực lượng Công an phát hiện, xử lý nhờ quần chúng nhân dân tố giác, gồm: H.T.L (SN 1969), trú tại bản Ngọc, xã Châu Hồng; N.T.H (SN 1975); L.T.L (SN 1967), cùng trú tại xã Châu Hồng; V.T.H (SN 2001), trú tại xã Châu Lý; T.V.Đ (SN 2001), trú xã Hạ Sơn. Sau khi xác minh và thu thập đầy đủ thông tin liên quan, Công an các xã Châu Hồng, Châu Lý, Hạ Sơn đã tham mưu UBND huyện Quỳ Hợp ra quyết định xử phạt đối với 5 trường hợp trên với tổng số tiền phạt là 50 triệu đồng.

Nhờ các thông tin mà nhân dân cung cấp, lực lượng Công an huyện Quỳ Hợp đã khẩn trương xác minh và trực tiếp bắt giữ, xử lý 25 vụ, 36 đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản; 31 vụ, 44 đối tượng về các hành vi cố ý gây thương tích, xâm hại sức khỏe người khác. Phát hiện 24 vụ, 105 đối tượng về hành vi đánh bạc, thu giữ hơn 75 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật có giá trị. Đặc biệt, thời gian áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, đã phát hiện và xử lý kịp thời nhiều trường hợp trốn cách ly, không khai báo y tế hoặc tung tin thất thiệt trên mạng xã hội liên quan đến công tác phòng, chống dịch...

Những kết quả tích cực đó đã cho thấy hiệu quả mạnh mẽ của việc lan tỏa phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn huyện Quỳ Hợp, góp phần giữ cho thôn, xóm bình yên, an ninh, trật tự ở cơ sở được đảm bảo./.