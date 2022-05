Phá chuyên án, bắt giữ 2 đối tượng có nhân thân xấu, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 18/5, Công an huyện Anh Sơn (Nghệ An) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng để điều tra về hành vi "Mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy".



Các đối tượng bị tạm giữ cùng trú tại huyện Anh Sơn, gồm: Bùi Đức Đại (SN 1989), trú tại thị trấn Anh Sơn và Hoàng Mạnh Tuấn (SN 1992), trú tại xã Thạch Sơn.

Trước đó, vào lúc 21h30’ ngày 13/5/2022, tại thôn 5, xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy, Công an huyện Anh Sơn, Công an xã Phúc Sơn, Công an xã Thạch Sơn đồng chủ trì, phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Nghệ An phá thành công chuyên án ma túy, bắt giữ đối tượng Bùi Đức Đại về hành vi "Tàng trữ trái phép chất ma túy", thu giữ 8 viên ma túy tổng hợp có khối lượng 0,715 gam.

Đối tượng Bùi Đức Đại (trái) và Hoàng Mạnh Tuấn tại cơ quan Công an. Ảnh: Hồng Ngọc Đại là đối tượng nghiện ma túy nặng, có nhân thân xấu, mặc dù tuổi đời còn khá trẻ nhưng đối tượng này đã mang 4 tiền án về các tội danh: Trộm cắp tài sản, Đánh bạc, Tàng trữ trái phép chất ma túy.



Đấu tranh từ lời khai của Đại, quá trình mở rộng chuyên án, sáng 14/5/2022, lực lượng chức năng bắt giữ thành công đối tượng Hoàng Mạnh Tuấn về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy", thu giữ 252 viên ma túy tổng hợp có khối lượng 22,405 gam.

Cũng giống như Đại, Hoàng Mạnh Tuấn là đối tượng nghiện ma túy. Đáng nói hơn, anh trai vợ của Hoàng Mạnh Tuấn là Phạm Văn Tuấn cũng vừa bị Công an huyện Anh Sơn bắt giữ về hành vi "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Tại cơ quan điều tra, bước đầu 2 đối tượng đều quanh co, chối tội. Tuy nhiên, trước những chứng cứ thuyết phục cùng những lập luận sắc bén của các điều tra viên, Đại và Tuấn đã phải cúi đầu nhận tội.

Hiện Công an huyện Anh Sơn đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng chuyên án.