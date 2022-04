Phá chuyên án, bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép chất nổ ở Nghệ An

Ngày 9/4, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phối hợp Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh đấu tranh thành công chuyên án vận chuyển, buôn bán thuốc nổ trái phép, bắt giữ 1 đối tượng, thu giữ lượng lớn thuốc và kíp nổ cùng một số tang vật khác.



Theo đó, từ đầu tháng 2/2022, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An phát hiện đối tượng Nguyễn An Ái (SN 1960) trú tại xã Quỳnh Thắng, huyện Quỳnh Lưu có biểu hiện buôn bán, vận chuyển hàng cấm ( thuốc nổ ) trên các địa bàn thuộc thị xã Hoàng Mai, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) và thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa) nên đã xác lập chuyên án đấu tranh. Đây là đối tượng đã từng có 1 tiền án về tội "Buôn bán trái phép vật liệu nổ".

Nguyễn An Ái cùng tang vật thời điểm bị bắt giữ. Ảnh: Hồng Ngọc

Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định, Ái thường gom thuốc nổ, kíp nổ tại nhiều nơi đem về nhà cất giấu. Khi “khách hàng” có nhu cầu, đối tượng sẽ trực tiếp đi giao hàng.

Để đối phó với cơ quan chức năng, Ái thường ngụy trang thuốc nổ vào các ống nhựa, can nhựa, hộp giấy, sử dụng nhiều số điện thoại liên lạc, chỉ buôn bán thuốc nổ với những đối tượng đã quen biết từ trước và thường tiến hành hành vi mua bán thuốc nổ vào ban đêm hoặc lúc trời mưa.

Đói tượng Nguyễn An Ái. Ảnh: Hồng Ngọc

Sau thời gian theo dõi, khoảng 18h30 phút ngày 6/4/2022, tại xã Quỳnh Trang, thị xã Hoàng Mai, Tổ công tác Phòng Cảnh sát kinh tế và Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An đồng chủ trì phá thành công chuyên án, bắt giữ đối tượng Nguyễn An Ái về hành vi vận chuyển trái phép chất nổ, thu giữ tang vật gồm 25 kg thuốc nổ, 250 kíp nổ.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Nguyễn An Ái đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện chuyên án đang được điều tra, mở rộng.