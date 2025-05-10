Quốc tế Phái đoàn Mỹ - Israel - Hamas cử ai đến đàm phán ở Ai Cập? Các phái đoàn từ Hamas, Israel và Mỹ đang hướng đến Cairo (Ai Cập) để cố gắng hoàn tất thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza, sau khi cả hai bên đồng ý tiến hành theo đề xuất của Mỹ.

Các gia đình của các con tin và những người biểu tình ở Tel Aviv ngày 4/10, trước kỷ niệm hai năm cuộc tấn công của Hamas vào Israel ngày 7/10/2023, yêu cầu thả ngay lập tức tất cả các con tin và kết thúc chiến tranh ở Gaza. Ảnh: Reuters

Theo CNN ngày 5/10, đại diện cho Israel trong những ngày tới trong các cuộc đàm phán ngừng bắn ở Gaza sẽ là Bộ trưởng Chiến lược Ron Dermer - người bạn thân của Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Ông Dermer sẽ dẫn đầu một nhóm các quan chức quân sự và an ninh được giao nhiệm vụ giải quyết tình hình con tin.

"Mục tiêu của chúng tôi là hạn chế các cuộc đàm phán chỉ trong vài ngày" - Thủ tướng Netanyahu nói, trong khi công bố vai trò của Dermer.

Ông Dermer sẽ dẫn đầu một phái đoàn bao gồm Gal Hirsch - điều phối viên của Israel về các tù nhân và những người mất tích; Thiếu tướng Nitzan Alon - người đứng đầu đơn vị con tin của quân đội; và một đại diện từ cơ quan an ninh Shin Bet.

Về phía Hamas, lực lượng này đã cử một phái đoàn đến Thủ đô Ai Cập vào tối 4/10, theo một quan chức cấp cao của Hamas nói với CNN.

Theo quan chức này, Ai Cập sẽ tổ chức một "cuộc đối thoại nội bộ Palestine" riêng biệt, để các lực lượng Palestine quyết định tương lai hậu chiến của Gaza.

Về phía Mỹ, Tổng thống Donald Trump cử đặc phái viên về Trung Đông Steve Witkoff, cùng con rể của ông Trump - Jared Kushner.

Khi các quan chức từ Hamas, Israel và Mỹ đến Cairo để cố gắng hoàn tất thỏa thuận ngừng bắn, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo các chiến binh Palestine rằng, ông "sẽ không tha thứ cho sự chậm trễ".

Tại Israel, Thủ tướng Benjamin Netanyahu bày tỏ hy vọng rằng, tất cả các con tin Israel có thể được thả trong vòng vài ngày, trong khi Tổng thống Isaac Herzog bày tỏ sự hoàn toàn ủng hộ các nỗ lực ngừng bắn, mặc dù đường rút quân ban đầu do Mỹ đề xuất có thể gây ra một trở ngại.

Trước đó, trong một video được đăng lên mạng xã hội Truth Social vào tối 3/10, Tổng thống Donald Trump gọi sự kiện này là "ngày trọng đại", nói thêm rằng: "Theo nhiều cách, đó là điều chưa từng có".

"Mọi người đã đoàn kết trong việc muốn cuộc chiến này kết thúc và nhìn thấy hòa bình ở Trung Đông, và chúng tôi đang rất gần đạt được điều đó" - ông Trump nói.

Trong tuyên bố video của mình, Tổng thống Trump đã đích thân cảm ơn Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Xê Út, Ai Cập và Jordan vì những nỗ lực của họ để làm trung gian hòa bình, ông không đề cập đến Thủ tướng Israel Netanyahu.

Theo CNN, thông điệp của ông Trump vẫn rõ ràng: Sau khi công khai gây áp lực lên Hamas để chấp nhận kế hoạch, bao gồm cả việc đưa ra tối hậu thư rằng, đồng ý hoặc đối mặt với "tất cả địa ngục" ở Gaza, ông Trump về cơ bản đã chuyển giao nhiệm vụ cho Israel để chấm dứt cuộc chiến của họ. Đây là lần đầu tiên Tổng thống Trump nói rõ ràng với Israel rằng, họ ngừng tấn công khốc liệt vào Gaza.