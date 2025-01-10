Xe Phải làm gì nếu xe ô tô bị ngập nước? Khi mưa lớn kéo dài hay ngập úng bất ngờ, xe ô tô có thể rơi vào tình trạng chìm trong nước, gây hư hỏng nghiêm trọng. Vậy trong tình huống này, tài xế cần làm gì để bảo vệ an toàn và giảm thiểu thiệt hại?

Khi ô tô bị ngập nước, dù chỉ một phần hay toàn bộ, chủ xe thường rơi vào trạng thái lo lắng cực độ bởi thiệt hại có thể vô cùng lớn. Nước có thể xâm nhập vào động cơ, hộp số, hệ thống điện tử và cả nội thất, khiến chi phí sửa chữa tăng vọt, thậm chí xe có nguy cơ hư hỏng hoàn toàn.

Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, nếu xử lý nhanh chóng và đúng cách, mức độ tổn thất có thể được hạn chế đáng kể. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp những bước cần thiết mà người lái xe nên thực hiện ngay khi xe gặp tình huống ngập nước.

Đảm bảo an toàn cho bản thân

Trong tình huống ô tô bị ngập nước, ưu tiên hàng đầu luôn là đảm bảo an toàn cho bản thân thay vì vội vã lo cho chiếc xe. Bạn tuyệt đối không nên liều lĩnh lội xuống vùng nước sâu quá đầu gối để tiếp cận xe, bởi rủi ro trượt ngã hoặc bị thương là rất lớn. Ngay cả dòng nước chảy xiết chỉ ngang mắt cá chân cũng đủ mạnh để làm bạn mất thăng bằng.

Do đó, hãy tránh đặt mình vào tình huống nguy hiểm, kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi mực nước rút bớt hoặc có sự hỗ trợ từ lực lượng cứu hộ trước khi tiếp cận phương tiện.

Tránh gây thêm hư hỏng

Một trong những sai lầm nghiêm trọng nhất khi xe bị ngập nước là cố gắng khởi động lại động cơ. Nếu nước đã tràn vào xi-lanh, việc đề máy có thể khiến các chi tiết cơ khí bị hư hỏng nặng, dẫn đến chi phí sửa chữa khổng lồ.

Thay vào đó, chủ xe nên mở nắp capo và ngắt kết nối ắc-quy 12V, thao tác bằng găng tay khô để giảm nguy cơ chập điện và bảo vệ hệ thống điện tử vốn rất nhạy cảm. Riêng với xe hybrid hoặc xe điện (EV), mức độ nguy hiểm còn cao hơn do liên quan đến hệ thống điện áp lớn. Trong trường hợp ắc-quy bị ngập, tuyệt đối không tự xử lý vì nguy cơ cháy nổ, nhất là khi tiếp xúc với nước muối.

Đánh giá mức độ thiệt hại

Để đánh giá mức độ thiệt hại sau khi xe bị ngập nước, việc quan sát dấu vết nước đọng là bước đầu tiên quan trọng. Chủ xe nên kiểm tra kỹ cả ngoại thất lẫn nội thất, từ khoang hành lý, đèn hậu, đèn pha cho tới khoang động cơ sau khi đã ngắt ắc-quy để đảm bảo an toàn. Đường nước đọng trên bề mặt ghế, tấm ốp cửa hay thảm sàn có thể giúp xác định mực ngập thực tế.

Đặc biệt, với những mẫu xe hiện đại, nếu vết nước xuất hiện ở khu vực bảng điều khiển trung tâm, nơi tập trung nhiều linh kiện điện tử tinh vi thì nguy cơ xe bị hư hỏng toàn bộ là rất cao, đồng nghĩa với chi phí sửa chữa hoặc thay thế lớn, thậm chí vượt quá giá trị còn lại của xe.

Lưu giữ toàn bộ bằng chứng

Một trong những bước quan trọng sau khi xe bị ngập nước là ghi lại đầy đủ hiện trạng để làm cơ sở cho việc yêu cầu bảo hiểm. Chủ xe nên chụp ảnh hoặc quay video chi tiết toàn bộ phương tiện, đặc biệt là vị trí và mực nước ngập, từ nhiều góc độ khác nhau nhằm phản ánh chính xác mức độ thiệt hại.

Việc sử dụng điện thoại thông minh với chức năng hiển thị ngày giờ sẽ giúp hồ sơ minh bạch, tránh tranh chấp sau này. Ngoài ra, cần lập danh sách cụ thể những hạng mục đã bị ảnh hưởng, từ nội thất, hệ thống điện tử cho đến động cơ, để cung cấp cho công ty bảo hiểm và xưởng sửa chữa, đảm bảo quyền lợi của chủ xe được bảo vệ tối đa.

Liên hệ với công ty bảo hiểm

Sau khi xe bị ngập nước, việc liên hệ ngay với công ty bảo hiểm là bước không thể trì hoãn nếu muốn đảm bảo quyền lợi. Chủ xe nên chủ động xem lại hợp đồng để nắm rõ phạm vi chi trả, bởi không phải gói bảo hiểm nào cũng bao gồm thiệt hại do lũ lụt.

Trong quá trình làm việc, cần lưu giữ đầy đủ bản sao của mọi thông tin liên lạc, giấy tờ và tài liệu liên quan đến hồ sơ bồi thường nhằm tránh tranh chấp về sau. Đồng thời, nên yêu cầu một cuộc đánh giá chuyên nghiệp từ phía bảo hiểm hoặc xưởng dịch vụ uy tín để xác định chính xác mức độ hư hỏng của xe, từ đó làm căn cứ cho việc tính toán chi phí sửa chữa hoặc bồi thường.

Tóm lại, việc phòng ngừa luôn là giải pháp tốt nhất để hạn chế rủi ro khi xe có nguy cơ bị ngập nước. Chủ xe nên thường xuyên kiểm tra và bảo dưỡng các phớt, gioăng nhằm đảm bảo khả năng chống thấm, tránh nước tràn vào khoang nội thất hoặc động cơ.

Nếu sinh sống tại khu vực dễ xảy ra ngập lụt, việc mua bảo hiểm toàn diện là khoản đầu tư cần thiết để giảm thiểu gánh nặng tài chính khi sự cố xảy ra. Trong trường hợp có cảnh báo lũ lụt từ cơ quan khí tượng hoặc chính quyền địa phương, hãy chủ động di chuyển phương tiện đến nơi cao ráo, bãi đỗ nhiều tầng hoặc đặt xe trên thang nâng.

Đặc biệt, khi lái xe dưới trời mưa lớn, cần tuyệt đối tránh đi qua những khu vực ngập sâu, tuân thủ khuyến cáo an toàn để bảo vệ tính mạng./.