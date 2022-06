Phạm nhân 'vượt ngục' Triệu Quân Sự bị bắt

Gần 15h hôm nay 1/6, đối tượng Triệu Quân Sự, phạm nhân mang án chung thân, bị bắt tại xã Yên Dương, huyện Hà Trung, Thanh Hóa, sau gần một ngày trốn khỏi trại giam quân đội T-974.

Công an xã Yên Dương, huyện Hà Trung và dân quân tự vệ phát hiện Sự tại vị trí cách trại giam hơn 30 km.

Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá xác nhận thông tin trên. Thời điểm bị bắt Triệu Quân Sự mặc áo phông màu xanh, quần bò tối màu. Phạm nhân 3 lần "vượt ngục" này này khá bình thản, nhiều lúc tươi cười.

Sự đã được di lý về trụ sở Công an huyện Hà Trung, sau đó sẽ bàn giao cho cơ quan điều tra hình sự quân đội thụ lý theo thẩm quyền.

Tối 31/5, trong thông báo khẩn truy tìm Sự, do chiều cùng ngày đã trốn khỏi trại T-974, công an khuyến cáo, phạm nhân này rất manh động và nguy hiểm. Sự được cho là "đang lẩn trốn trong khu dân cư", vì vậy, người dân khi phát hiện không chủ động tiếp cận mà cần báo ngay cho cơ quan chức năng gần nhất.Sự, 32 tuổi, đang thụ án tù chung thân do Giết người, Cướp tài sản và Trốn khỏi nơi giam giữ.

Sự từng là quân nhân Quân khu 1, tỉnh Thái Nguyên nhưng thường xuyên trộm cắp và đào ngũ khi là binh nhì.

Năm 2013, Sự bị Tòa án Quân sự Quân khu 1 tuyên chung thân về các tộiGiết người, Cướp tài sản và Đào ngũ. Cuối năm 2015, khi chấp hành án phạt ở Quảng Ngãi, Sự vượt ngục. Bị bắt vào năm 2016 và nhận thêm 6 năm tù, chiều 3/6/2020, Sự lại trèo qua vọng gác, bám vào đường ống nước xuống đất trốn ra ngoài.

Hắn bị bắt sau 15 ngày lẩn trốn tại quán game ở TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Tòa án Quân sự Quân khu 5 sau đó phạt thêm Sự 3 năm tù về tội Trốn khỏi nơi giam, giữ và 3 năm vì Trộm cắp tài sản, hình phạt chung 6 năm tù. Tổng hợp hình phạt, Sự phải thi hành án chung thân.