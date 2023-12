Phạm tội chưa đạt có phải chịu trách nhiệm hình sự không?

(Baonghean.vn) - Với mục tiêu bảo đảm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, phục vụ nhân dân vui Tết, đón Xuân, từ ngày 15/12/2023 đến hết ngày 29/2/2024, Công an tỉnh Nghệ An sẽ đồng loạt ra quân tấn công trấn áp các loại tội phạm...